На форуме "Армия-2021" представят коммуникационную платформу eXpress

Защищенная коммуникационная платформа eXpress, признанная корпоративным мессенджером года, будет впервые представлена на форуме "Армия-2021"

Как сообщают разработчики, платформа eXpress обладает широкими возможностями, позволяющими сделать общение в организации быстрым и удобным, обеспечивая высокую информационную безопасность. Решение включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (реестр отечественного ПО) и сертифицировано ФСТЭК.

Андрей Врацкий, исполнительный директор eXpress, накануне открытия "Армии-2021" сказал: "Мы рады представить возможности нашего решения на форуме. Это современный продукт, который, в отличие от публичных сервисов, обеспечивает широкий функционал и безопасность данных. Одна из важнейших проблем крупных организаций - это контроль над данными. eXpress дает уверенность в том, что информация защищена. Кроме того, большая команда опытных разработчиков позволяет кастомизировать решение под специфику заказчика".

Платформа eXpress будет представлена на стенде партнеров компании - НПО "Ангстрем". Пользоваться мессенджером военные смогут на специально оборудованных рабочих местах в автоматизированной системе идентификации и учета военнослужащих "Паспорт", которую разработало НПО "Ангстрем", а также на специальных защищенных мобильных устройствах.

Вадим Малюков - генеральный директор НПО "Ангстрем", в свою очередь добавил: "Система "Паспорт" объединяет в единое информационное пространство и позволяет управлять разными составляющими армейской службы. Включение в этот ряд корпоративного мессенджера eXpress существенно упростит коммуникацию для военных, которые обязаны соблюдать строгие меры защиты информации".