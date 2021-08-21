Орбиту МКС успешно скорректировали на 1,2 километра

Орбиту Международной космической станции (МКС) успешно скорректировали на 1,2 километра. Теперь ее высота - 420 километров.

В Роскосмосе рассказали, что 21 августа в 07:04 по московскому времени двигатели служебного модуля "Звезда" были включены и проработали 50 секунд. "Сейчас специалисты Центра управления полетами обрабатывают телеметрическую информацию. Точные параметры орбиты МКС стану известны позже ", - подчеркнули в госкорпорации.

Коррекцию орбиты провели с целью формирования баллистических условий перед прибытием 5 октября пилотируемого корабля "Союз МС-19". На его борту будут находиться космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Ранее сообщалось, что осенью 2021 года на МКС начнутся съемки фильма под рабочим названием "Вызов".