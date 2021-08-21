Почему к ЕГЭ нужно начинать готовиться уже в августе

Август - самое время начать готовиться к ЕГЭ-2022. Вам кажется рановато? Ничего подобного! Объясняем, почему, и даем пять ценных подсказок родителям и выпускникам следующего года.

1. Именно в эти дни вузы начинают запись на свои подготовительные курсы к ЕГЭ. Самые эффективные - годичные. Например, с 1 сентября начинают работу подготовительные курсы в МГЛУ (Московском государственном лингвистическом университете). МГИМО предлагает ученикам 11-х классов много вариантов. В том числе годичные курсы по разным предметам, включая английский, запись на курсы и тестирование - до 25 августа. Есть отдельный дистанционный курс английского для ребят, которые живут в регионах. Тестирование пройдет 21 августа. Уже открыта запись в МГУ на общеуниверситетские подготовительные курсы. Очных курсов с присутствием в аудиториях пока нет, запись идет на заочные и дистанционные курсы. Они рассчитаны на 30 недель. Заниматься придется один раз в неделю. Они начнутся в середине сентября. Прямо сейчас можно оставить заявку на восьмимесячные курсы РУДН. Начало курсов запланировано на 1 октября.

2. Родителям и ученикам надо знать: вузы предлагают три вида занятий - онлайн, дистанционные и очные (в том числе вечерние). Онлайн-курсы могут начинаться в любой день и в любое время - это набор упражнений, лекций, презентаций, тестов. Оплатил курсы, нажал кнопку - папка с информацией загрузилась. Дистанционные и очные предполагают живое общение. Онлайн курсы дешевле дистанционных и очных. Средняя цена дистанционки в ведущих вузах - примерно 30 тысяч рублей за полгода.

3. Если вам предстоит сдавать внутренний вузовский экзамен, который называется ДВИ (дополнительное вступительное испытание), лучше всего пойти на курсы в выбранный вуз. Дополнительные экзамены есть, к примеру, в МГИМО, МГУ, Вышке. Есть тут и еще один нюанс: на курсах вам наверняка будут рассказывать про вузовские олимпиады и попросят поучаствовать. Победители и призеры своих олимпиад всегда имеют льготы при поступлении.

4. Ищем репетитора. Сейчас все репетиторы свободны и планируют расписание на год. Если вы начнете подыскивать себе репетитора сейчас, будет время посмотреть несколько кандидатов. Как отказать репетитору, если он вам не подошел? Лучше с самого начала на пробном занятии предупредить педагога: "И мы вам можем не понравиться, и вы - нам". Обычно все реагируют нормально.

5. В августе начинается набор на платные групповые курсы подготовки к ЕГЭ в частных центрах. Плюс в том, что в частных центрах можно найти краткосрочные курсы на полмесяца или месяц и оплачивать их частями. В вузах попросят оплатить сразу всю сумму.

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МГУ

Открыта запись на общеуниверситетские подготовительные курсы для учеников 9, 10 и 11-х классов. Что предлагает МГУ? Подготовку к ЕГЭ и собственному внутреннему экзамену, который называется дополнительным вступительным испытанием - ДВИ. Причем для 11-х классов есть запись почти на все школьные предметы, но иностранный язык только один - английский. Очных курсов с присутствием в аудиториях пока нет, запись идет на заочные и дистанционные курсы. Они рассчитаны на 30 недель. Заниматься придется один раз в неделю. Заочные курсы стоят 34 тысячи, дистанционные - 58 тысяч за весь год. Если вы собираетесь поступать именно в МГУ, то есть смысл присмотреться к курсам - программы многих составлены таким образом, что подготовка идет сразу и к ЕГЭ, и к экзамену. Если МГУ - не самоцель, есть и другие варианты.

ВШЭ

В вузе открыт факультет довузовской подготовки. Вариантов занятий много, в том числе есть и очные, и онлайн, и даже индивидуальные. Дело лишь в цене и свободном времени. Тут тоже надо понимать: что выбираем - подготовку к ЕГЭ или олимпиадам плюс к творческим испытаниям? Допустим, берем ЕГЭ. Интернет-школа Вышки предлагает школьникам 11 предметов, сюда же, к слову, входят подготовка к итоговому сочинению и русский язык в двух видах - для 8-9 и 10-11-го классов. Так же, как в МГУ, только один иностранный язык - английский. Большая часть курсов (но не все!) рассчитаны на 32 недели, цена -12 600 рублей за весь курс. Доступ к материалам открывается в октябре.