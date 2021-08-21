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21.08.2021 00:20
Рубрика: Власть

Посол Антонов прокомментировал новые санкции США

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал неконструктивными шагами очередной пакет санкций Вашингтона. Все это, по мнению дипломата, идет на подрыв отношений с Москвой. Напомним, вечером 20 августа США ввели дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с ядерной и ракетной промышленностью. Помимо этого введены ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и боеприпасов.

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"Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией, - рассказал посол на официальном аккаунте диппредставительства в Facebook. - Не задумывается о последствиях. Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права. Вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств".

Посол подчеркнул, что предлог для очередных санкций - абсолютно надуманный

"Сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве", - констатировал Антонов.

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