Посольство РФ выясняет мотивы сбежавшего в Японию россиянина

Российское посольство выясняет обстоятельства вокруг гражданина России, который якобы попросил политического убежища в Японии.

"Посольство России в Японии и Генконсульство в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств", - цитирует ТАСС заявление диппредставительства.

По данным Kyodo со ссылкой на источники в правительстве, гражданин России приплыл с Кунашира на остров Хоккайдо на севере Японии с просьбой предоставить ему убежище. Сейчас россиянином занимается миграционное бюро Саппоро. Оно должно либо выдать временное разрешение на пребывание, либо депортировать на родину. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 километров.