Приближающийся к Мексике ураган "Грейс" усилился до третьей категории

Тропический ураган "Грейс" усилился до третьей категории на пути к восточному побережью Мексики. Сила ветра в центре атмосферного вихря составляет 54 метра в секунду.

Ураган приближается к штату Халиско. Первым от разгула стихии пострадает город Тукспан. Метеорологи предупредили, что из-за сильного ветра уровень воды может подняться на 2 метра и более. На восточном побережье Мексики прогнозируются сильные волны.

В четверг от непогоды пострадал штат Кинтана-Роо на полуострове Юкатан. Никто не погиб, материальный ущерб оценивается. Электроснабжение 60 процентов пользователей восстановлено.

Сезон ураганов продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября, напоминает ТАСС.