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21.08.2021 13:56
Рубрика: Власть

Путин и Токаев обсудили безопасность в связи с событиями в Афганистане

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Казахстана провели переговоры в Кремле. Одной из главных тем встречи стала ситуация в Афганистане и вопросы безопасности. Лидеры продолжат обсуждение в формате видеоконференции в рамках ОДКБ в понедельник, 23 августа.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"У нас контакты не прерываются, находятся в постоянном режиме, на очень высоком уровне и по всем направлениям", - констатировал Владимир Путин. В прошлом году был небольшой спад товарооборота - около 4 процентов, зато за первое полугодие этого года он вырос более чем на 33 процента, отметил он. Идет активное сотрудничество в международных организациях. "По всем направлениям есть хорошее движение вперед, наши союзнические отношения укрепляются, приобретают все новые и новые качества", - оценил президент РФ.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Но конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов - это вопрос безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане", - продолжил Путин. "Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ", - сказал он, также анонсировав совместную работу в рамках ШОС и ОДКБ в середине сентября.

"Действительно, наши контакты никогда не прерывались, даже в условиях пандемии: мы работали в режиме онлайн, говорили по телефону. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", - заметил Касым-Жомарт Токаев. Казахстан и Россия - союзники, отношения между двумя странами успешно и динамично развиваются, заявил он.

"Действительно, мы постоянно координируем нашу политику в отношении проблем безопасности. И эта проблема особенно становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане. Хотел бы сегодня выслушать вашу точку зрения на происходящее в этой многострадальной стране с тем, чтобы согласованно с общих позиций проводить нашу политику", - подчеркнул казахстанский лидер.

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