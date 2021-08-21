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21.08.2021 11:35
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Первый этап развития транспортной инфраструктуры "Коммунарка" завершится в 2022 году

Текст: Любовь Проценко

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в рамках этого этапа уже введены почти 5 км новых дорог, включая путепроводы над трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Он рассказал, что работа продолжается: "До конца 2022 года планируется завершить строительство улично-дорожной сети первого этапа - это еще более 13 км дорог, два очистных сооружения ливневого стока, внутриквартальные дороги. Входит в этот этап и строительство мостового перехода через реку Сосенка и возведение путепроводов над Калужским шоссе, которые значительно улучшат транспортную ситуацию в поселении Сосенское".

Напомним, что Административно-деловой центр "Коммунарка" - одна из самых динамичных точек роста в Новой Москве. Здесь планируется возвести около 5 млн. кв. метров недвижимости и создать 80 тыс. новых рабочих мест.

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