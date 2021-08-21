Прокуратура проводит проверку после отравления детей в подмосковном отеле

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления детей в парк-отеле "Ершово" в Одинцово.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, по предварительным данным в больницу с жалобами на плохое самочувствие доставлено 7 детей в возрасте от 10 до 13 лет. По ее словам, Одинцовская городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ход и итоги проверки поставлены на контроль прокуратуры Московской области.