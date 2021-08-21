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21.08.2021 19:14
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело по двум статьям после взрыва в Москве

Текст: Иван Егоров
Прокуратура проводит проверку по факту хлопка в квартире на Малой Набережной улице в Тушино. На месте происшествия находится и.о. Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик. Столичный главк СК возбудил уголовное дело по двум статьям УК - о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте оружия.

По предварительным данным, в квартире взорвалась учебная граната. По данным столичного главка СК, в результате подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения погибли, 12-летний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. В квартире также находилась женщина, она не пострадала. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Предположительно установлено, что подросток незадолго до случившегося принес устройство в квартиру.

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