СК возбудил дело по двум статьям после взрыва в Москве

Прокуратура проводит проверку по факту хлопка в квартире на Малой Набережной улице в Тушино. На месте происшествия находится и.о. Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик. Столичный главк СК возбудил уголовное дело по двум статьям УК - о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте оружия.
По предварительным данным, в квартире взорвалась учебная граната. По данным столичного главка СК, в результате подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения погибли, 12-летний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. В квартире также находилась женщина, она не пострадала. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Предположительно установлено, что подросток незадолго до случившегося принес устройство в квартиру.