СК возбудил дело по двум статьям после взрыва в Москве

По предварительным данным, в квартире взорвалась учебная граната. По данным столичного главка СК, в результате подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения погибли, 12-летний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. В квартире также находилась женщина, она не пострадала. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Предположительно установлено, что подросток незадолго до случившегося принес устройство в квартиру.