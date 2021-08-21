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21.08.2021 16:12
Рубрика: Происшествия

В Ивановской области пропал 10-летний мальчик

Текст: Татьяна Ткачёва (Иваново)

Десятилетний ребенок пропал в Кинешме, предположительно, он покинул город вместе с малознакомым мужчиной. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Фото: iStock
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Как сообщили в управлении СК по Ивановской области, утром 20 августа мальчик вышел погулять во двор своего дома по улице Воеводы Боборыкина, 10. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ранее мальчик из дома не сбегал, он живет с мамой, учится в коррекционной школе. Камеры видеонаблюдения на городском автовокзале в тот же день зафиксировали мальчика с молодым человеком.

По версии следствия, ребенок мог покинуть город с малознакомым ему мужчиной. Оперативники полагают, что им мог быть 23-летний парень, прописанный в Татарстане. В Кинешме он, предположительно, снимал квартиру и познакомился с пропавшим ребенком.

"У органов следствия имеются основания полагать, что в отношении мальчика могло быть совершено преступление. В целях установления всех обстоятельств и полной картины произошедшего следственным отделом по городу Кинешма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - отметили в СК.

Поиски продолжаются. Мальчик плотного телосложения, выглядит на 10-12 лет, волосы короткие русые, на левой брови шрам. Был одет в красную футболку с изображением волка, синие шорты, черные носки и черные кеды.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить об этом по телефонам: 8-915-832-44-72, 8 (49331) 54664, 55713, 02 или 102.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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