В Тульской области открыли семь построенных военными мостов

В субботу, 21 августа, замминистра обороны Дмитрий Булгаков и губернатор Тульской области Алексей Дюмин торжественно открыли в регионе семь новых мостов. Их по решению главы военного ведомства Сергея Шойгу в ответ на просьбу местных властей в короткие сроки возвели армейские специалисты.

"Со значительным опережением графика строительства - с 5 июня по 20 июля - личным составом 462-го отдельного мостового батальона и 299-го отдельного дорожно-комендантского батальона с честью сдан экзамен на профессиональную выучку и мастерство", - сказал на церемонии Булгаков.

По его словам, за последние три года в Тульской области подразделения материально-технического обеспечения сдали в Тульской области в общей сложности 26 мостов общей протяженностью 1250 погонных метров. Эти переправы обеспечили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и районами в 56 населенных пунктах, где проживают почти 25 тысяч человек.

Александр Дюмин подчеркнул, что построенные военными мосты имеют огромное значение для жителей близлежащих населенных пунктов. Они также значительно уменьшат время прибытия к попавшим в беду людям скорой помощи, пожарной охраны и других экстренных служб. "Мы рассчитываем, что в ближайшие годы сотрудничество с министерством обороны, в том числе и в наведении мостов, будет продолжено", - сказал губернатор.

Вместе с Дмитрием Булгаковым он дал старт движению по мостовому переходу. По традиции первыми по мосту проехала колонна его строителей - 20 единиц специальной техники. Затем замминистра обороны вручил награды и ценные подарки отличившимся на строительстве этого объекта.

Фото: предоставлено Минобороны РФ

Вот что известно о сданных в субботу в эксплуатацию транспортных новостройках. В населенных пунктах Белевского, Богородицкого, Веневского, Плавского, Чернского и Щекинского районов Тульской области два батальона 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в рамках тактико-специального учения с использованием табельных средств дорожных войск и расходных материалов, поставленных правительством региона, досрочно возвели пять автодорожных и два пешеходных моста общей протяженностью более 250 погонных метра.

Фото: предоставлено Минобороны РФ

"В результате проведенных специалистами МТО военного ведомства работ было обеспечено круглогодичное транспортное сообщение между социально значимыми объектами и районами Тульской области в 16 населенных пунктах, где проживают более 4 тысяч человек", - проинформировали в Минобороны РФ.