В Тульской области открыли семь построенных военными мостов

Новости

Еврокомиссия заморозит помощь Афганистану в 1 миллиард евро 15:50
На перевале Дятлова у инструктора туристической группы случился инфаркт 15:35
Путин встретится с представителями "Единой России" 15:30
На Ставрополье изъяли партию незаконных сигарет на 70 млн рублей 15:25
Соболев не попал в стартовый состав "Спартака" в третьем матче подряд 15:17
В Бурятии задержали всех сбежавших из диспансера преступников 15:13
В самарском поселке от пала сухой травы загорелись 14 домов 15:11
Минстрой планирует к 2030 году обеспечить жильем льготников-очередников 15:10
Подавший сигнал бедствия самолет штатно сел в Шереметьево 15:05
Летящий из Волгограда в Москву самолет подал сигнал бедствия 14:34
В Екатеринбурге побит исторический температурный рекорд 14:17
К талибам присоединился брат президента Афганистана 14:15
Матч "Урал" - "Динамо" состоится в запланированное время 14:09
Джоли рассказала в первом посте в Instagram о судьбе афганской девочки 13:39
Официально: Ивлеева и Элджей развелись после двух лет брака 13:27
В Бурятии задержали двоих из семи сбежавших преступников 13:26
Презентация "Пушкинской карты" состоится в Москве 30 августа 13:23
МВД Бурятии разместило ориентировки на семерых сбежавших осужденных 13:03
В Поморье отремонтируют культурный центр, закрытый девять лет назад 12:45
В РК ответили на отказ Киева допустить спикера на "Крымскую платформу" 12:32
Посольство РФ выясняет мотивы сбежавшего в Японию россиянина 12:25
Татьяна Голикова поддержала проект реконструкции петровского бастиона 12:11
На Кубани в ликвидацию последствий циклона включились военные 11:49
Байден признался в неспособности вывезти всех американцев из Афганистана 11:26
Оперштаб: В Москве выявлено 1852 новых случая COVID-19 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
21.08.2021 14:42
Рубрика: Власть

В Тульской области открыли семь построенных военными мостов

Текст: Юрий Гаврилов
В субботу, 21 августа, замминистра обороны Дмитрий Булгаков и губернатор Тульской области Алексей Дюмин торжественно открыли в регионе семь новых мостов. Их по решению главы военного ведомства Сергея Шойгу в ответ на просьбу местных властей в короткие сроки возвели армейские специалисты.
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков на торжественном открытии мостов в Тульской области. Фото: предоставлено Минобороны РФ Замминистра обороны Дмитрий Булгаков на торжественном открытии мостов в Тульской области. Фото: предоставлено Минобороны РФ
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков на торжественном открытии мостов в Тульской области. Фото: предоставлено Минобороны РФ

"Со значительным опережением графика строительства - с 5 июня по 20 июля - личным составом 462-го отдельного мостового батальона и 299-го отдельного дорожно-комендантского батальона с честью сдан экзамен на профессиональную выучку и мастерство", - сказал на церемонии Булгаков.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Цифровые технологии позволят улучшить питание военнослужащих

По его словам, за последние три года в Тульской области подразделения материально-технического обеспечения сдали в Тульской области в общей сложности 26 мостов общей протяженностью 1250 погонных метров. Эти переправы обеспечили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и районами в 56 населенных пунктах, где проживают почти 25 тысяч человек.

Александр Дюмин подчеркнул, что построенные военными мосты имеют огромное значение для жителей близлежащих населенных пунктов. Они также значительно уменьшат время прибытия к попавшим в беду людям скорой помощи, пожарной охраны и других экстренных служб. "Мы рассчитываем, что в ближайшие годы сотрудничество с министерством обороны, в том числе и в наведении мостов, будет продолжено", - сказал губернатор.

Вместе с Дмитрием Булгаковым он дал старт движению по мостовому переходу. По традиции первыми по мосту проехала колонна его строителей - 20 единиц специальной техники. Затем замминистра обороны вручил награды и ценные подарки отличившимся на строительстве этого объекта.

Фото: предоставлено Минобороны РФ

Вот что известно о сданных в субботу в эксплуатацию транспортных новостройках. В населенных пунктах Белевского, Богородицкого, Веневского, Плавского, Чернского и Щекинского районов Тульской области два батальона 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в рамках тактико-специального учения с использованием табельных средств дорожных войск и расходных материалов, поставленных правительством региона, досрочно возвели пять автодорожных и два пешеходных моста общей протяженностью более 250 погонных метра.

Фото: предоставлено Минобороны РФ

"В результате проведенных специалистами МТО военного ведомства работ было обеспечено круглогодичное транспортное сообщение между социально значимыми объектами и районами Тульской области в 16 населенных пунктах, где проживают более 4 тысяч человек", - проинформировали в Минобороны РФ.

В регионах Власть Безопасность Армия Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минобороны Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

Главное сегодня

Подавший сигнал бедствия самолет штатно сел в Шереметьево
За сутки в России подтверждена 21 000 случаев COVID-19 в 85 регионах
Посол РФ: Санкции США против "Северного потока-2" нарушают международное право
Минобороны: "Запад-2021" покажет НАТО бесполезность наращивания сил у границ РФ
Мошенники придумали схему с "бесплатной пиццей" от крупных банков
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных