В Жуковском открылся первый в мире Детский авиакосмический салон

Авиаралли, захватывающие виражи мастеров спортивного пилотажа, полеты малой авиации, учебно-тренировочных реактивных самолетов и парапланов… В Жуковском, где еще совсем недавно прошли громкие мировые авиапремьеры МАКСа-2021, открылся первый в мире Детский авиакосмический салон.

Здесь все по-настоящему, по-взрослому. Специально под проект ДАКС выделили новую посадочную площадку для самолетов и вертолетов малой авиации "Междуречье" со взлетно-посадочной полосой протяженностью 700 метров. И программа авиасалона - что называется, на любой возраст и интерес.

Возможности крылатой техники ребятам демонстрируют летчики-профессионалы, асы высшего пилотажа. Интересуешься воздушными шарами? Есть уникальный шанс поуправлять этими парящими гигантами. Хочешь сам полетать на дельтаплане и параплане? С согласия родителей и с инструктором - пожалуйста.

А еще у ребят есть возможность изучить в деталях конструкцию гидросамолетов по их моделям на специальной выставке, поучаствовать в запусках моделей ракет, посетить мастер-классы по авиа- и ракетомоделированию. Будет и увлекательная викторина по физическим основам воздухоплавания, конструкции летательных аппаратов, истории авиации и космонавтики. Кстати, ее победители получат уникальную возможность поучаствовать в авиаралли на самолетах малой авиации с членами сборной России. Но опять же - только с согласия родителей.

И где еще, скажите, такая потрясающая возможность вот так запросто пожать руку и поговорить с Героями Советского Союза и Российской Федерации - заслуженными летчиками-испытателями, космонавтами, известными конструкторами и инженерами. Задать им любые вопросы.

Кстати, вход на ДАКС-2021 - свободный. Это принципиальное решение организаторов первого Детского авиакосмического салона, который отныне будет носить имя заслуженного летчика-испытателя, летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Игоря Волка.

Комментарий

Фото: АО «Компания "Сухой"

Юрий Ващук, Герой России, заслуженный летчик-испытатель, Президент Федерации авиамодельного спорта:

- У нас много мероприятий проводится с детьми, но такого еще не было. Идея проведения Детского авиасалона принадлежит Герою Советского Союза, Герою Российской Федерации космонавту Сергею Крикалеву и АНО поддержки и развития малой авиации "Летающее поколение". Почему здесь, в Жуковском? Ну. это понятно. Ведь Жуковский - не просто наукоград, центр авиационной науки. Это город людей, по-настоящему влюбленных в небо.

Символично, что первый детский авиасалон проходит в Год науки и технологий. Наша цель - популяризация среди детей и подростков достижений страны в высоких технологиях, без чего невозможно представить будущее авиации и космонавтики. С этим напрямую связано развитие авиационных видов спорта, авиамоделизма. Есть ли возрастные ограничения? Практически нет. Наиболее одаренных ребят мы принимаем в авиамодельные кружки даже с третьего класса. Естественно, их не допускают до каких-то сложных инструментов: под руководством инструкторов они занимаются простейшими вещами. Но надо видеть, как горят их глаза. Из таких увлеченных ребят вырастают в будущем настоящие профессионалы, асы своего дела.

Вспоминаю себя в детстве: с каким энтузиазмом выпиливал из дерева модели самолетов, запускал их. Случалось, и ломал. Авиамоделизм - это очень серьезная мотивация для ребенка, которую надо поддерживать на должном уровне. А я, допустим, мечтал быть именно летчиком-испытателем. Хотя в нашей семье летчиков не было. Но мой отец, простой водитель, тоже очень хотел, чтобы я связал свою жизнь с авиацией или космосом. Помню, специально возил меня в аэропорт, посмотреть на новые самолеты. Он и назвал меня Юрием - в честь Гагарина. А вот сейчас в нашей семье уже два летчика: мой сын тоже летает.

Трудно ли рассказывать ребятам о профессии летчика-испытателя? Кто-то видит в ней прежде всего романтику. Да, это увлекательная, но прежде всего очень непростая работа. Кстати, многие спрашивают, как становятся летчиками-испытателями, где их готовят. У меня, допустим, дорога в небо была непростая: сначала я получил летную специальность в учебно-авиационном центре ДОСААФ, потом учился в МАИ. По специальности я - конструктор самолетов. После окончания вуза работал инженером-конструктором в ЛИИ имени Громова. И это потом стало огромным плюсом в моей испытательной работе.