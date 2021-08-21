Трутнев: На Курилах могут отменить проверки коммерческой деятельности

Предприятия, осуществляющие инвестиционную и коммерческую деятельность на Курильских островах, могут быть освобождены от налогов и проверок. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, в будущем на Курилах почти не останется налогов, а сам регион превратится в "практически офшор".

"Пока в стадии обсуждения цифры, но будем предлагать, что минимально в течение десяти лет, пока эти ставки будут работать, проверок никаких не будет", - уточнил вице-премьер.

Ранее Юрий Трутнев заявлял, что Курилы будут освоены в ближайшие пять лет, после чего разговор об их принадлежности будет закрыт.