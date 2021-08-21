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21.08.2021 15:13
Рубрика: Происшествия

В Бурятии задержали всех сбежавших из диспансера преступников

В Бурятии удалось задержать всех семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики в Instagram.

Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре после побега подсудимых

Напомним, семеро осужденных, проходящих лечение, совершили побег сегодня. Известно, что от их действий пострадал санитар учреждения.

Сначала сотрудникам полиции удалось задержать двоих из семи беглецов. МВД распространило ориентировки и подробным описанием преступников. В Улан-Удэ и нескольких районах был введен оперативный план "Сирена"

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка ДФО Бурятия Побеги из тюрем

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