В Бурятии задержали всех сбежавших из диспансера преступников

В Бурятии удалось задержать всех семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики в Instagram.

Напомним, семеро осужденных, проходящих лечение, совершили побег сегодня. Известно, что от их действий пострадал санитар учреждения.

Сначала сотрудникам полиции удалось задержать двоих из семи беглецов. МВД распространило ориентировки и подробным описанием преступников. В Улан-Удэ и нескольких районах был введен оперативный план "Сирена"