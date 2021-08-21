В Якутии за сутки ликвидировали 10 лесных пожаров

За минувшие сутки в Якутии ликвидировали 10 лесных пожаров на площади, превышающей 617 тысяч гектаров. Локализовано 19 возгораний, информирует официальный сайт правительства республики.

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергей Сивцев назвал сегодняшнюю обстановку с пожарами "относительно стабильной". По его словам, на 8 утра 21 августа действуют 88 пожаров, из них тушатся - 36. В тушении задействованы 2,5 тысячи человек и 400 единиц техники. Ожидается, что на днях от минобороны поступят четыре единицы крупной военной техники.

За сутки обнаружено шесть новых пожаров - в Усть-Майском и Среднеколымском улусах. Пожары, угрожающие населенным пунктам и объектам экономики, отсутствуют, подчеркивается в сообщении.

Леса в Якутии горят уже три месяца, на территории республики действует режим ЧС межрегионального характера.