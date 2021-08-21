Как Нижний Новгород отметит 800-летие: программа празднования

Сегодня Нижний Новгород отмечает 800-летие. Праздничная программа охватывает все районы города: это и концертные выступления артистов, и мастер-классы, и танцевальные шоу, и розыгрыши призов, и многое другое. В финале праздника нижегородцев и гостей города ждет праздничный салют, организаторы обещают сделать его самым масштабным в России.

Полная программа праздника опубликована на сайте городской администрации. Кстати, трансляция гала-шоу на всех площадках начнется в одно и то же время - в 20:10. А фейерверк запланирован на 21:40.

Нижегородский район

Сцена располагается на площади Минина и Пожарского. В 13 часов здесь начнется праздничная программа: в течение часа зрителей ждет фестиваль оркестров, после чего запланировано награждение победителей конкурса видеоработ. В течение дня здесь выступят различные коллективы, запланирована танцевальная зона, детская и спортивная, на каждой будет свой программа. Хедлайнером праздника на сцене в Нижегородском районе станет Баста: выступление артиста запланировано на 23:30.

Баста. Фото: Сергей Петров/ТАСС

Автозаводский район

Центром празднования станет площадь Киселева. Мероприятия стартуют в 15 часов с выступлений музыкальных и танцевальных ансамблей. Здесь запланирована работа спортивной зоны с зумба-фитнесом, джаз-фанком и футбольным фристайлом. Гостям предложат принять участи е в мастер-классах по вышивке, хохломской росписи, оригами, изготовлении браслетов, сувениров з фетра и вырубных открыток. Хедлайнер дня на этой площадке - Леван Горозия, его выступление начнется в 23:00.

L'One. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ленинский район

Торжества сосредоточатся на площадке у кинотеатра "Россия". Программа стартует в 15:05. Гостей ждут несколько блоков - "Спорт", "Фолк", "Детство", "Танцы". Порадуют своим выступлением известные нижегородские коллективы и артисты. Например, группа F.P.G. в 19:10 и DJ Topchy в 21:47. Хедлайнер этой площадки - Алексей Воробьев, выступление артиста запланировано на 23:00.

Алексей Воробьев. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Канавинский район

Парк 1 мая станет центром празднования. В 15:05 стартует музыкальная программа, которую продолжат выступления танцевальных коллективов. Зрителей ждет азотное шоу в 15:15, танцевальный мастер-класс в 17:20, запланирована работа спортивной зоны и детской зоны. Не обойдется и без различных мастер-классов. В 21:40 состоится лазерное шоу, а в 23:00 - выступление хедлайнера, Теоны Дольниковой.

Теона Дольникова. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Московский район

Площадка перед ФОКом "Юность" начнет работу в 15:00. Здесь выступят различные творческие коллективы, в 17:05, в 17:45 и в 21:47 запланирован розыгрыш призов. Состоится танцевальный флешмоб, показательные выступления спортсменов, развлекательные интерактивы. Хедлайнеры здесь - Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс", их выступление стартует в 23:00.

Гитарист группы "Моральный кодекс" Николай Девлет-Кильдеев и вокалист группы Сергей Мазаев (слева направо). Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Советский район

Праздничная площадка на площади Советской заработает в 15 часов. Музыканты и танцоры порадуют гостей праздника своими выступлениями до 17:20, после чего запланировано шоу Нижегородского цирка. В 23:00 на площади выступит группа Uma2rman.

Лидер группы "Uma2rmaH" Владимир Кристовский. Фото: Виктор Кручинин/ТАСС

Приокский район

Работа площадки у кинотеатра "Импульс" начнется в 14:45 с диджей-сета. В 15:10 - шоу-открытие, в 16:25 - анимационная программа, в 17:00 - розыгрыш призов. Он повторится и в 19:15 после танцевального флешмоба. В течение дня запланированы выступления различных артистов и творческих коллективов, а хедлайнером станет Александр Панайотов. Его зрители смогут увидеть в 23:00.

Александр Панайотов. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Сормовский район

Центром торжестве здесь станет стадион "Труд", площадка откроется в 15:00 выступлением Волжского хора, его продолжит театр клоунады "Высокие братья", а затем - Ярославский оркестр. Изюминка вечера здесь - мегатвистер, который состоится в 16:55, 18:10 и 19:00. Зрителей ждут танцевальные мастер-классы, диджей-сеты, а в 23:00 - выступление хедлайнера, которым станет Федук.

Федук. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Между тем

В администрации города напоминают, что обязательным условием доступа на каждую из площадок является "Мультипасс 800" или специальный браслет, действующий на мероприятии. Оформить первый можно как онлайн - на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области", так и офлайн в специальном пункте выдачи у стадиона "Нижний Новгород".

Пункты выдачи браслетов будут работать вблизи всех районных площадок. Условия получения браслетов аналогичны условиям получения "Мультипасса 800" - это либо наличие прививки от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, либо отрицательный экспресс-тест на антигены, либо положительный на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19.