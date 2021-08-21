"Нижегородская ярмарка" покажет, как создаются произведения народных промыслов

В рамках проекта Минпромторга России по популяризации народных художественных промыслов на торгово-выставочной площадке "Нижегородская ярмарка" сегодня открылась необычная экспозиция "Традиции и инновации".

Здесь можно не только увидеть художественные и прикладные изделия народных промыслов, сделанные как по старинным технологиям, так и в современном воплощении, но и с помощью специальных технологий перенестись в мастерские, где рождаются лучшие произведения мастеров, ощутить атмосферу производства. Интересно, что видеоизображение сопровождается и характерными звуками, и даже запахами. Например, глядя на кованные изделия, можно будет почувствовать запах раскаленного металла в кузнечной мастерской.

"Развитие отрасли народно-художественных промыслов имеет сейчас большой потенциал. Культурные традиции, которые создавались столетиями, до сих пор актуальны и находят своё применение в разных аспектах жизни современного человека: от молодежи до более старшего поколения. Знакомство с народной культурой играет важную роль в духовном развитии личности, а также в формировании эстетических и нравственных ценностей. Народные художественные промыслы помогают найти единство между поколениями и сохранять гармонию в обществе", - сказала, комментируя участие министерства в экспозиции, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова.

В тематических корнерах "Нижегородской ярмарки" представлены самобытные экспонаты из дерева, металла, хрусталя, глины и текстиля - работы мастеров из 20 регионов нашей страны.

Нижний Новгород стал частью проекта "Традиции и инновации" не случайно - ведь именно этот регион является центром развития многих старинных видов народных художественных промыслов, таких как хохломская и семеновская роспись, балахнинское кружевоплетение, городецкая роспись и золотная вышивка, казаковская филигрань.

Нижний Новгород стал третьим городом, где представлена эта экспозиция. Выставка уже побывала в Екатеринбурге и Казани и планируется к отправке и в другие города.