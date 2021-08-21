Путин пригласил всех посетить Нижний Новгород

Новости

В посольстве РФ предвидели смену власти в Афганистане 21:59
Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с РФ 21:35
В Дагестане инструктор "тарзанки" погиб, сорвавшись с высоты 21:02
Прокуратура: Младший ребенок выжил после взрыва в доме в Москве 20:47
Пропавшего в Ивановской области 10-летнего мальчика нашли в Москве 20:40
"Монако" проиграл "Лансу", Головин был удален с поля 20:30
В Новороссийске 43% пострадавших от подтоплений получили выплаты 20:25
После взрыва в доме в Москве скончался второй ребенок 20:22
Минстрой планирует расселить 16 млн "квадратов" аварийного жилья за пять лет 20:07
Пожар в самарском селе подступил к Бузулукскому бору 19:58
На трассе "Новороссийск - Керчь" из-за ливней ограничили движение 19:41
Названа причина взрыва в жилом доме в Москве 19:26
Ученые признали финал Евро-2020 самым заразным по коронавирусу 19:25
Власти Москвы предупредили о скором грозовом ливне 18:58
Число жертв взрыва в доме в Москве выросло до двух 18:44
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 18:30
Названы самые интересные для бизнеса направления в Арктике 18:30
Захарова предупредила о жестком ответе России на санкции США 17:54
Названы способы защиты аккумулятора смартфона от износа 17:49
Минюст включил пермский "Четвертый сектор" в список иноагентов 17:37
Прокуратура проводит проверку после отравления детей в подмосковном отеле 17:11
6 главных причин, почему развалился автопром Украины 17:00
Минстрой планирует выдавать 2,3 миллиона ипотек в год 16:56
В Бурятии наградят жителей, помогавших задержать беглых преступников 16:46
Умерла актриса Галина Орлова, мать актера Николая Еременко 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
21.08.2021 21:25
Рубрика: Власть

Путин пригласил всех посетить Нижний Новгород

Текст: Кира Латухина
Нижний Новгород - один из ключевых промышленных и технологических центров страны, сплав древности и современности, заявил президент, выступая на гала-шоу "Начало нового".
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Владимир Путин лично принял участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода. "Нижний - как его издавна ласково и тепло называют - хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России", - подчеркнул он. "Их олицетворяют старинные храмы, духовные святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам Кремль и мощные современные заводы, Ока и Волга, древние торговые пути и транспортные магистрали, связывающие всю Евразию. Как точно подметил когда-то Илья Репин, Нижний - это город, "царственно поставленный над всем востоком России", - сказал президент.
Жители и туристы рассказали, как изменился Нижний Новгород к 800-летию

"Здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы. Во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества", - продолжил Путин. В конце XIV века нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, а в начале XVII века под руководством Минина и Пожарского нижегородцы сделали все, чтобы положить конец Смуте, восстановить суверенитет страны. И не случайно сейчас так много людей в Нижнем Новгороде и по всей области активно участвуют в волонтерском движении, заметил президент.

"Патриотизм, гражданственность и смелость - в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты", - заявил Путин. Здесь родились механик Кулибин и математик Лобачевский, а Сормовские заводы, запуск первой мартеновской печи стали символом масштабной русской индустриализации. В годы Великой Отечественной войны жители города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу - и потому Нижний по праву удостоен звания "Город трудовой доблести". А в советское время здесь создавался экономический и оборонный потенциал, уникальные технологии мирного атома и ядерный щит нашей страны.

"Нижний Новгород - это буквально сплав древности и современности. Собственно, история всегда и создается через развитие, через талант, волю, дерзновенность людей", - подчеркнул Путин. Сейчас Нижний - один из ключевых промышленных и технологических центров страны, в котором сосредоточены и традиционные, и самые передовые отрасли, формируется международный IT-кластер и научно-образовательный центр мирового уровня.

Задачам будущего должна соответствовать и среда для жизни. Путин обсудил с губернатором планы по развитию города. Это, в частности, формирование в центре города на свободных землях квартала высоких технологий, модернизация транспортной системы. Для реализации таких масштабных, социально значимых проектов регион будет в полной мере задействовать новый механизм развития - инфраструктурные кредиты. "Решения по этим вопросам приняты", - заявил президент.

Фото: пресс-служба
Нижнему Новгороду - 800: чем там заняться?

"Только опираясь на свои корни, можно обеспечить мощную динамику развития", - считает Путин. К юбилею Нижнего приведены в порядок центр города и объекты Кремля, Чкаловская лестница, благоустроен городской парк. На эти цели из всех источников было направлено свыше 30 млрд рублей. Они стали инвестициями и в сохранение исторического наследия, и в новое качество жизни нижегородцев, в развитие туристического потенциала.

Нижний завораживает, очаровывает своей красотой, это уютный и одновременно очень динамичный город, оценил Путин и пригласил всех его посетить. Президент уверен, что и в новом веке своей истории, сохраняя самобытность и уникальность, город будет преображаться, уверенно двигаться вперед.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Празднование 800-летия Нижнего Новгорода РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Захарова предупредила о жестком ответе России на санкции США
Подавший сигнал бедствия самолет штатно сел в Шереметьево
Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО
За сутки в России подтверждена 21 000 случаев COVID-19 в 85 регионах
Мошенники придумали схему с "бесплатной пиццей" от крупных банков
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных