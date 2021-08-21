Путин пригласил всех посетить Нижний Новгород

Нижний Новгород - один из ключевых промышленных и технологических центров страны, сплав древности и современности, заявил президент, выступая на гала-шоу "Начало нового".

Владимир Путин лично принял участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода. "Нижний - как его издавна ласково и тепло называют - хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России", - подчеркнул он. "Их олицетворяют старинные храмы, духовные святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам Кремль и мощные современные заводы, Ока и Волга, древние торговые пути и транспортные магистрали, связывающие всю Евразию. Как точно подметил когда-то Илья Репин, Нижний - это город, "царственно поставленный над всем востоком России", - сказал президент.

"Здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы. Во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества", - продолжил Путин. В конце XIV века нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, а в начале XVII века под руководством Минина и Пожарского нижегородцы сделали все, чтобы положить конец Смуте, восстановить суверенитет страны. И не случайно сейчас так много людей в Нижнем Новгороде и по всей области активно участвуют в волонтерском движении, заметил президент.

"Патриотизм, гражданственность и смелость - в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты", - заявил Путин. Здесь родились механик Кулибин и математик Лобачевский, а Сормовские заводы, запуск первой мартеновской печи стали символом масштабной русской индустриализации. В годы Великой Отечественной войны жители города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу - и потому Нижний по праву удостоен звания "Город трудовой доблести". А в советское время здесь создавался экономический и оборонный потенциал, уникальные технологии мирного атома и ядерный щит нашей страны.

"Нижний Новгород - это буквально сплав древности и современности. Собственно, история всегда и создается через развитие, через талант, волю, дерзновенность людей", - подчеркнул Путин. Сейчас Нижний - один из ключевых промышленных и технологических центров страны, в котором сосредоточены и традиционные, и самые передовые отрасли, формируется международный IT-кластер и научно-образовательный центр мирового уровня.

Задачам будущего должна соответствовать и среда для жизни. Путин обсудил с губернатором планы по развитию города. Это, в частности, формирование в центре города на свободных землях квартала высоких технологий, модернизация транспортной системы. Для реализации таких масштабных, социально значимых проектов регион будет в полной мере задействовать новый механизм развития - инфраструктурные кредиты. "Решения по этим вопросам приняты", - заявил президент.

"Только опираясь на свои корни, можно обеспечить мощную динамику развития", - считает Путин. К юбилею Нижнего приведены в порядок центр города и объекты Кремля, Чкаловская лестница, благоустроен городской парк. На эти цели из всех источников было направлено свыше 30 млрд рублей. Они стали инвестициями и в сохранение исторического наследия, и в новое качество жизни нижегородцев, в развитие туристического потенциала.

Нижний завораживает, очаровывает своей красотой, это уютный и одновременно очень динамичный город, оценил Путин и пригласил всех его посетить. Президент уверен, что и в новом веке своей истории, сохраняя самобытность и уникальность, город будет преображаться, уверенно двигаться вперед.