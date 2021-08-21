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21.08.2021 20:30
Рубрика: Культура

В Казани открылась выставка изделий из дерева и картин Сергея Шойгу

Текст: Олег Корякин (Казань)
В Казани впервые в России открылась выставка президента Русского географического общества Сергея Шойгу "Творчество ради жизни". Экспозиция расположилась в Национальной художественной галерее "Хазине" на территории Казанского Кремля. Здесь представлено около ста произведений, среди которых картины, выполненные в карандаше, пастели, акварели и масле, а также декоративные изделия из дерева.

Организаторы намерено ушли от упоминаний в афише государственной должности Сергея Шойгу - это выставка художника, а не министра. И абстрагироваться от его политической ипостаси, оказавшись в галерее, совсем несложно. Тихие неброские пейзажи с силуэтами лесов, церквушек и изб проплывают перед взором, словно ты идешь на моторке по сибирской речке, любуясь берегом. А от причудливых разлапистых композиций из дерева веет дремучей тайгой. Пожалуй, все это мог бы делать какой-нибудь мастер-затворник, бежавший в глушь от городской суеты. И только табличка "Селекторное совещание 30.06.2020" на одном из карандашных набросков напоминает, кто же, в действительности, автор и при каких обстоятельствах он порой творит.

Фото: Оксана Ильина/РГ
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- Я знаю, что Сергей Кужугетович старается рисовать в любую свободную минуту, во время перелетов. И видно, что отлично владеет карандашной техникой, - говорит директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева. - Посмотрите на эти пейзажи, они немногословны: стог сена под облаками или три ели на фоне заката. Буквально несколько росчерков, но как передано ощущение пространства!

Директор творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Сергей Коломейцев удивлен деревянными произведениями.

- Сергей Шойгу выбрал один из самых сложных видов дерева: кап и свиль. Это такие твердые наросты на корнях и стволах. Очень трудно поддаются обработке, здесь требуется большое терпение - поясняет он. - К тому же работа в этом жанре весьма опасна - собирают такой материал только в глухих лесах, где и на медведя можно наткнуться. Причем, деревья он не рубит, а находит поваленные. На первый взгляд кажется, что к ним почти не приложили руку, они как первозданные. Но в этом и проявляется мастерство. Эти произведения несут в себе много информации. Я, если честно, вижу в них усталость автора и желание слиться с природой.

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фонд Хабенского помог 23 пациентам за счет средств от продажи работ Шойгу

Открылся для первых посетителей выставки Сергей Шойгу и как литератор. Актер Вячеслав Разбегаев прочел несколько его рассказов из недавно вышедшего сборника "Про вчера". Это и забавная бытовая зарисовка о том, как он по совету друга сушил унты (незаменимая в Сибири вещь) в духовке, и воспоминания о борьбе с эпидемией холеры в Дагестане, и трагикомичная история о водителе Николаиче, утопившем новенький "Запорожце" в Енисее. Казалось, после этого карандашные миниатюры художника обрели цвет, а пустынные сибирские пейзажи заполнили герои его рассказов.

Выставка "Творчество ради жизни" будет работать до 12 сентября 2021 года. Позже часть работ будет продана на аукционе. Все вырученные средства направят на лечение тяжело больных детей. Первый благотворительный аукцион произведений Сергей Шойгу состоялся 14 мая 2021 года. Тогда продали десять работ на общую сумму 40 миллионов рублей. Деньги передали фонду Константина Хабенского. Сейчас помощь получили 23 ребенка.

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