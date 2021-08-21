В Нижнем Новгороде прошел научный марафон Homo Science

Куда нас ведет наука, почему она сродни искусству, не мешает ли ей коммерциализация, как привлечь молодежь в науку и, в конце концов - почему наука это просто интересно - на все эти вопросы были даны ответы 18-20 августа в Нижнем Новгороде в рамках всероссийского просветительского проекта госкорпорации "Росатом" Homo Science.

Нижний Новгород в качестве площадки для проекта Homo Science ("Человек научный") был выбран не случайно - по словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева (кстати, нижегородца), столица Приволжья - это город знаний, город ученых и инженеров. А еще юбилей атомной промышленности удачно совпал с 800-летием города.

- Мы должны привлекать людей, для которых знания - воздух. Homo science - это человек научный, следующая ступень в развитии человечества. И, кажется, мы сегодня даем старт движению именно к этой ступени. К человеку, который превращает сознание в знания, а знания - в технологии. Задача нашего поколения - быть абсолютно достойными отцов-основателей, тех, кто тогда, в далеких 40-х и 50-х, обеспечил независимость нашей страны и сохранил мир на планете, - сказал на марафоне Алексей Лихачев.

На марафоне гости пообщались с выдающимися учеными- практиками и популяризаторами науки, обсудили современные глобальные тренды - "добрую" науку, энергетику будущего, взаимодействие с роботами, монетизацию научных наработок и эволюцию homo sapiens в homo science.

Дискуссии и выступления участников марафона модерировали известный научный журналист, теле- и радиоведущий Сергей Малоземов и телеведущий, ведущий проекта "Физики и лирики" Александр Пушной.

В завершении марафона гостей, зрителей и спикеров марафона с борта ледокола "50 лет Победы", который сейчас находится в районе Северного полюса, приветствовали российские старшеклассники - участники просветительского рейса "Ледокол знаний. Homo Science project".