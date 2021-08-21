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21.08.2021 15:11
Рубрика: Происшествия

В самарском поселке от пала сухой травы загорелись 14 домов

Текст: Валентина Зотикова (Самара)

Пал сухой травы стал причиной пожара, вспыхнувшего в субботу в поселке Гвардейцы Борского района, где загорелись 14 домов. Пострадали два человека.

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Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Самарской области, ЧП произошло средь бела дня. Огонь от несанкционированного пала сухой травы на площади 0,5 гектара перекинулся на жилые строения. Пламенем охвачено 14 домов, 8 из них - дачи.

Эвакуировано два человека, один из них госпитализирован.

По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения продолжают борьбу с огнем.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Лесные пожары

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