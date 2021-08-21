Врач рассказала, после какой еды человек пахнет "как с похмелья"

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ирина Юзуп объяснила, что неприятный запах пота после употребления спиртного является следствием того, что организм пропускает напиток через кишечник и клетки печени. В результате образуется уксусная кислота. Отсюда и "перегар".

Такой же неприятный запах пота дает злоупотребление сладким и мучным, предупредила специалист. Дело в том, что у любителей такой еды увеличивается в организме количество простейших грибов. Присутствие последних нормально для микробиома. Но если дрожжи постоянно подкармливать простыми сахарами, они выходят из под контроля иммунной системы. Образуется дисбаланс микробиоты, итог - расцветает кандидоз, отметила доктор.

Кроме того, употребление отварных яиц, капусты кейл и пак-чой, чеснока, зеленого лука, тмина, карри повышает уровень серы в организме, из-за чего выделяются серосодержащие газы. Об этом пишет "Доктор Питер".