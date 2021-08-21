В КЧР в ДТП погибли три человека и еще четверо пострадали

В Карачаево-Черкесии три человека погибли и четверо получили травмы в ДТП. Авария произошла на 249-м километре автодороги "Майкоп-Зеленчукская".

Как сообщает пресс-служба МВД республики, водитель автомобиля Kia Rio не соблюдая скоростной режим выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль УАЗ "Патриот".

В результате столкновения на месте погибли водитель и пассажир Kia Rio.

В центральную больницу Зеленчукского района были доставлены пятеро пострадавших - три человека из автомобиля УАЗ "Патриот" и два несовершеннолетних пассажира Kia Rio, один из которых в последствии умер в больнице.