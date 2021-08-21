Младенческая смертность в России снизилась на 43,6 процента

После открытия в России новых перинатальных центров младенческая смертность в стране по сравнению с 2013 годом снизилась на 43,6 процента - об этом заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила во время визита в Архангельск в ответ на вопрос корреспондента "Российской газеты".

По словам вице-премьера, сейчас на территории РФ в 55 регионах страны функционируют 57 современных перинатальных центров.

- Сегодня мы были в Архангельском перинатальном центре, введенном в эксплуатацию в 2018 году. Уже по Архангельской области видно, насколько изменилось качество оказания медицинской помощи, имея в виду тот показатель снижения младенческой смертности, который здесь фиксируется, - сообщила вице-премьер.

Как рассказала Татьяна Голикова, этот показатель в Поморье снизился на 32,5 процента. А если говорить о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год младенческая смертность снизилась на 43,6 процента.

- И у нас еще есть потенциал в этом, - отметила вице-премьер. - Несмотря на ковидный год, младенческая смертность продолжала снижаться: это значит, что есть потенциал для увеличения продолжительности жизни.