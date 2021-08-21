Названы самые интересные для бизнеса направления в Арктике

Арктика является крупнейшей в мире экономической зоной, где уже реализуется 181 инвестиционный проект на сумму свыше 267 миллиардов рублей, рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Во время сессии "Туризм на арктических территориях" в рамках VI Арктического фестиваля "Териберка" он сообщил, что регион пользуется спросом у инвесторов. Особенно интересны бизнесу проекты в сферах туризма, спорта, гастрономии, здорового образа жизни - таких сейчас реализуется 63, то есть, около трети от общего числа.

"В частности, на территории Мурманской области реализуется 28 проектов в сфере туризма, в Архангельской области 12 проектов, в Карелии 11 проектов", - рассказал Чекунков.

Фестиваль "Териберка" проходит уже в шестой раз в одноименном селе в Мурманской области. Мероприятие организованно в рамках председательства России в Арктическом совете, и является площадкой для экологического и культурного диалога.