Презентация "Пушкинской карты" состоится в Москве 30 августа

О том, как будет работать программа "Пушкинская карта", расскажут 30 августа на специальной большой пресс-конференции в Москве: об этом во время визита в Архангельск сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

- Только в Архангельской области к проекту уже присоединились 15 учреждений культуры. Рассчитываем, что это число будет стабильно расти на последующих этапах реализации программы, - отметила она.

Напомним: новая всероссийская программа стартует с 1 сентября, она рассчитана на приобщение молодежи к культурному наследию страны. Владельцы "Пушкинской карты" смогут расплачиваться ею при покупке билетов в музеи, театры, концертные залы и другие учреждения культуры России. Карту можно будет использовать и во время путешествий по стране.

Полную афишу мероприятий, доступных по ней, разместят на портале "Культура.РФ" и в приложении "Госуслуги.Культура".