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21.08.2021 13:23
Рубрика: Культура

Презентация "Пушкинской карты" состоится в Москве 30 августа

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

О том, как будет работать программа "Пушкинская карта", расскажут 30 августа на специальной большой пресс-конференции в Москве: об этом во время визита в Архангельск сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

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- Только в Архангельской области к проекту уже присоединились 15 учреждений культуры. Рассчитываем, что это число будет стабильно расти на последующих этапах реализации программы, - отметила она.

Напомним: новая всероссийская программа стартует с 1 сентября, она рассчитана на приобщение молодежи к культурному наследию страны. Владельцы "Пушкинской карты" смогут расплачиваться ею при покупке билетов в музеи, театры, концертные залы и другие учреждения культуры России. Карту можно будет использовать и во время путешествий по стране.

Полную афишу мероприятий, доступных по ней, разместят на портале "Культура.РФ" и в приложении "Госуслуги.Культура".

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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