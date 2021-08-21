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21.08.2021 12:11
Рубрика: Культура

Татьяна Голикова поддержала проект реконструкции петровского бастиона

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время визита в Архангельск заявила о том, что реконструкция Новодвинской крепости будет поддержана на уровне правительства России.

Фото: iStock
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В столице Поморья Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова посетили историко-архитектурный комплекс "Архангельские гостиные дворы". Здесь вместе с руководством региона и представителями музейного сообщества они обсудили перспективы реставрации первого каменного бастиона России - Новодвинской крепости, которой в этом году исполнилось 320 лет.

Памятник Петровской эпохи, расположенный на острове Линский Прилук в дельте Двины, включен в перечень особо ценных объектов морского наследия России. В 1701 году русский флот одержал здесь свою первую победу в Северной войне 1700 -1721 годов, а во время Крымской войны 1853-1856 годов крепость защищала северные рубежи России от нападений англофранцузской эскадры. Позже, в XX веке, здесь находилось учреждение ГУЛАГа, а сегодня бастион - под угрозой разрушения.

С декабря 2007 года Новодвинская крепость находится на балансе областного краеведческого музея и является памятником федерального значения. Но перед реставрацией территорию крепости требуется очистить от многовекового слоя земли.

- Разработана смета на первоочередные противоаварийные работы, - рассказала гостям директор музея Наталья Шпанова. - Просим вас о выделении 55 миллионов 791 тысячи рублей: они необходимы для проведения археологических и одновременно противоаварийных работ. В первую очередь необходимо убрать очень большой слой грунта, который мы бы хотели понизить до культурного слоя восемнадцатого века.

Как сообщила директор, эти работы при условии финансирования из российской казны, запланировано провести летом 2022 года. К ним планируется также привлечь волонтеров из молодежных организаций: краеведческий музей совместно с региональным отделением общественной организации "Российские студенческие отряды" подготовил и направил в Фонд культурных инициатив президента РФ грантовую заявку - проект "Россия молодая: от депрессии к месту силы", на реализацию которого необходимо 97 миллионов.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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По словам Татьяны Голиковой, подведение итогов грантового конкурса планируется в сентябре, при этом очень многое зависит от команды, которая подала проект: насколько успешно они его будут защищать.

- Мы со своей стороны договорились о том, что в следующем году на первоочередные работы к этому гранту добавим еще 55,8 миллиона рублей, - отметила вице-премьер. - С учетом исторической значимости, с учетом того состояния, в котором объект сегодня находится, это серьезный проект, которым надо серьезно заниматься. По итогам работ, которые будут проведены в следующем году, нам будет понятно, куда двигаться и какие деньги нужно вкладывать.

- Реконструкция Новодвинской крепости - это глобальный проект, он займет много времени, но уже сегодня первый шаг сделан, - заключил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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