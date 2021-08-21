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21.08.2021 12:45
Рубрика: Общество

В Поморье отремонтируют культурный центр, закрытый девять лет назад

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

Во время визита в Архангельскую область заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что на ремонт Новодвинского культурного центра, который из-за аварийного состояния закрыт уже 9 лет, будут выделены средства федерального бюджета.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ
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Здание, введенное в эксплуатацию в 1954 году, долгое время находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. По этой причине в 2012 году центр переехал в более приспособленные помещения. Отметим, что для реконструкции Новодвинского культурного центра необходимо 216,5 миллиона рублей.

Накануне Татьяна Голикова посетила это учреждение вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой.

- Почти тысяча детей Новодвинска занимается сегодня в кружках и секциях в приспособленных помещениях, - рассказал гостям губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Муниципалитет подготовил проектно-сметную документацию для капитального ремонта, а в 2019 году получил положительное заключение государственной экспертизы. Согласно проекту, после реконструкции в обновленном культурном центре планируется открыть два больших хореографических зала, зал-трансформер для молодежи, выставочный зал для мастеров, современное кафе. Кроме того, новодвинцы мечтают открыть здесь литературный класс, где будут проходить литературные гостиные, а также мастерские для художников.

- Сколько денег вы готовы освоить? - обратилась Татьяна Голикова к губернатору.

- Если вы в нас поверите, мы не подведем. В следующем году сможем освоить 100 - 120 миллионов, - ответил Александр Цыбульский. - За два года мы этот проект точно реализуем и готовы к софинансированию работ из регионального бюджета. Это знаковое событие для всего города.

Фото: Пресс-служба Миникультуры России
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- Мы уже изучали этот вопрос, и знаем, что попытка приблизиться к его решению была. Буквально вчера мы с министром культуры России Ольгой Любимовой обсуждали возможность предоставления финансирования в 2023 году, но решили, что это будет 2022 год. Поэтому готовьтесь, будем начинать, - сказала Татьяна Голикова.

Она отметила также, что со следующего года в нашей стране начнется проект "Придумано в России":

- Это все, что касается креативных индустрий. Финансовые ресурсы заложены и со следующего года проект стартует. Он направлен на региональную тематику, связанную с развитием творчества в регионах, - рассказала Татьяна Голикова.

- Сегодня в России существует огромное количество молодых коллективов, а возможности их поддержать нет, - отметила во время посещения Новодвинского культурного центра Ольга Любимова. - Послушаешь ребят - они яркие, талантливые, бьются и даже свои деньги вкладывают, но им очень тяжело. Для поддержки сегодня существует фонд культурных инициатив: первые три с половиной миллиарда рублей мы распределяем между лучшими. И здесь очень важна работа с регионами - нам важно знать, что это очень порядочные ответственные люди, которые с любовью относятся к своему делу.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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