В Псковской области сгорел гостевой дом, в котором отдыхали люди

Гостевой дом в деревне Подборовье-1 Псковского района Псковской области сгорел дотла. В нем находились люди.

Пожар произошел в ночь на субботу 21 августа. По данным регионального Следственного комитета, один пострадавший госпитализирован. Однако несколько человек из тех, кто отдыхал в эту ночь в гостевом доме, остаются не найденными. Возможно, их тела под завалами.

На месте пожара работают сотрудники МВД и МЧС, а также следственно-оперативная группа. Ведется разбор завалов сгоревшего и рухнувшего дома. Устанавливаются точное количество пострадавших и причины пожара.