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21.08.2021 16:16
Рубрика: Общество

Синоптики предсказали окончание "погодного проклятья" на юге России

Текст: Евгения Думанская

Непогода на юге страны угомонится, и "погодное проклятье" перестанет действовать, рассказали в центре погоды "Фобос".

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Пока интенсивные дожди близ черноморского побережья продолжаются, например, в пятницу в Краснодарском крае за 12 часов выпала половина месячной нормы осадков. Как объяснили синоптики, "активизировал черноморскую депрессию" холодный фронт из Европы, вторгнувшийся на Русскую равнину.

Напоминающая стихийное бедствие погода держится на Азово-Черноморском побережье уже около недели. Отмечаются рекордные осадки, более 30 населенных пунктов оказались подтоплены. В некоторых районах вводили режим ЧС, проводилась эвакуация населения.

Как отметили синоптики, на востоке Русской равнины господствует антициклон, который не дает дождевым тучам уйти из Причерноморья. При этом в регионе рекордно высокая температура, например, в Уфе и Казани 35 градусов, а в Самаре столбики термометров почти доползли до 39 градусов. Однако очаг высокого давления начинает отступать за Урал.

"Для русского Юга это означает скорое ослабление осадков. Например, в Новороссийске еще прошумят грозовые ливни, +25...+26°. Но с воскресенья облака рассеются, и ко вторнику потеплеет до +30°", - говорится в сообщении.

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