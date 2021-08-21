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21.08.2021 12:32
Рубрика: Власть

В РК ответили на отказ Киева допустить спикера на "Крымскую платформу"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Ложь и ненависть стали главными мотивами отказа крымчанам в регистрации на так называемой "Крымской платформе" - международной дискуссионной площадке, созываемой по инициативе официального Киева. Такое мнение RT высказал депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

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По его мнению, форум "Крымской платформы" не заинтересован в том, чтобы до мировой общественности донесли иную точку зрения, отличающуюся от киевской. Депутат назвал созываемый форум бесполезным, а его организацию - закрытым кругом, из которого не должна просачиваться информация о его бессмысленности.

По его мнению, все, о чем будут говорить с трибуны платформы заведомо известно. Если уж в Киеве решили поднять проблему ущемления прав крымчан, считает депутат, стоило бы пригласить жителей полуострова и спросить их самих, от чего они страдали последние семь лет.

- Но нет, там нужны "свои" спикеры, которые расскажут о "репрессиях и гонениях" на крымских татар и украинцев, - сделал прогноз Руслан Бальбек. - Лживость и ненависть - вот слоганы "Крымской платформы".

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что он подал заявку для регистрации на "Крымской платформе". По его словам, заявка была от Международной ассоциации "Таврида". Молохов намеревался рассказать участникам форума о всевозможных блокадах, которые Киев и его боевики устраивали на границе с Крымом, о санкционной политике и разного рода провокациях, однако его заявку оставили без рассмотрения. После этого Александр Молохов назвал "Крымскую платформу" пропагандистским шабашем русофобских ведьмаков на берегу Днепра.

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