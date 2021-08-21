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21.08.2021 16:01
Рубрика: Власть

Вертолет Ми-26 получил имя Героя Советского Союза Виталия Павлова

Текст: Николай Грищенко
В городе Зерноград Ростовской области состоялась торжественная церемония присвоения вертолету Ми-26 имени Героя Советского Союза Виталия Павлова. В мероприятии приняли участие военные летчики, ветераны боевых действий и представители молодежных организаций.
Фото: Администрация Зерноградского района РО Фото: Администрация Зерноградского района РО
Фото: Администрация Зерноградского района РО

- С июля 1981 по декабрь 1982 года Виталий Павлов выполнял интернациональный долг в Афганистане, где командовал 50-м отдельным смешанным авиационным полком. Лично участвовал в опасных операциях. Совершил 307 боевых вылетов, налетав 567 часов, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ЮВО, полковник Вадим Астафьев.

Фото: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
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3 марта 1983 года полковнику Виталию Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза. После Афганистана он руководил боевыми операциями вертолетчиков в горячих точках Африки, Таджикистане, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и Чечне. С 1989 по 2002 годы командовал армейской авиацией Сухопутных войск РФ.

Уйдя из армии генерал-полковник плодотворно работал в московском представительстве ПАО "Роствертол". Он отдал много сил становлению и развитию армейской авиации и созданию новейших образцов боевой вертолетной техники, в том числе знаменитого "Ночного охотника". Виталий Павлов ушел из жизни в июле 2016 года.

Герой Советского Союза Виталий Павлов. Фото: ПАО "Роствертол"

Отметим, что вертолет Ми-26 считается уникальной машиной, так как на нем установлено 14 мировых рекордов, среди которых рекорды подъема груза: 25 тонн на высоту 4100 метров, 20 тонн на высоту 4600 метров, 15 тонн на высоту 5600 метров, и 10 тонн на высоту 6400 метров.

Выпускаемая в Ростове-на-Дону модель Ми-26Т2В имеет новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, что позволяет летать днем и ночью. Новый бортовой комплекс обороны способен отбить атаку управляемых ракет с радиолокационными или инфракрасными головками самонаведения.

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