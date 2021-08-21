Видео: Как в горах Сочи туристы пережили время потопа

На большей части Кубани продолжает свирепствовать мощный циклон. Больше всех пострадали Темрюк и Анапа, где за сутки выпала годовая норма осадков. А главный курорт страны непогода практически обошла стороной: не принесший вреда смерч, шторм в четыре балла на море и, как следствие, запрет на купание на несколько дней - вот, пожалуй, и все. А как в горах Сочи туристы пережили время, как его назвали синоптики, "библейского потопа" на Юге России?

Корреспондент "РГ" отправилась на популярную у отдыхающих в любое время года Красную Поляну, чтобы оценить погодные условия, пообщаться с туристами, узнав их впечатления об отдыхе.

У подножия гор температура воздуха составляет около 30 градусов тепла, а, поднявшись на нескольких очередях канатной дороги за считанные минуты, по сути, попадаешь в другую климатическую зону - из лета в зиму. На вершине горного хребта Аибги - всего плюс 10.

Гости начинают кутаться в теплые вещи, которые многие предусмотрительно захватили с собой. То и дело срывается мелкий дождь. Полиэтиленовые плащи-дождевики, пожалуй, здесь самый ходовой товар. Сильные осадки обошли Сочи стороной, но горные вершины все же прячутся в белой непрозрачный дымке.

А раз дождя нет, все развлечения работают - и подвесные мосты, и родельбан (механические сани на небольшой монорельсовой железной дороге), и катание на тюбингах (надувных санках-ватрушках), и "виа феррата" (скальный участок, оборудованный металлическими конструкциями, которые позволяют путешественникам без специальной физической подготовки преодолевать сложный маршрут) на вершину Черной Пирамиды.

Новинкой этого сезона на горном курорте стал первый в России подвесной мост с прозрачными ступенями. Чтобы добраться до него, нужно преодолеть три очереди канатной дороги с двумя пересадками. Большой (115 метров в длину) и малый (72 метра) с деревянными дощечками здесь появились уже несколько лет назад, а недавно и 33-метровый мост, чтобы еще больше захватывало дух и сердце уходило в пятки.

Для прохождения нужно обмундироваться в удерживающую систему с набедренными лямками и тросом с карабином, шлем и бахилы. Кстати, обувь желательно должна быть удобная. Хотя приходят и в сланцах, и некоторые потом уходят босиком. Есть ограничения по весу и росту - не более 100 килограммов и не ниже 130 сантиметров.

- Шлем нужен для того, чтобы не удариться головой при падении, - объясняет "РГ" генеральный директор проекта Михаил Шелихов. - Всякое может случиться, вдруг голова закружится. Бывали случаи, когда приходилось выводить людей с середины моста, потому что они от испуга вставали в ступор и не могли дальше двигаться. А если не будут надевать бахилы, то прозрачные ступени быстро поцарапаются. Пока желающих немного - человек по тридцать в день, но так было и на двух других мостах, когда их только открыли. Видимо, люди еще присматриваются.

Внизу 18 метров пропасти, цветущий иван-чай и отцветший рододендрон кавказский, листья которого устилают склоны. Представляю, какая красота открывается, когда распускаются его белоснежные цветы.

Отдых в горах Сочи пользуется популярностью не только зимой, но и летом. Это можно заметить по периодическим очередям в кассы за ски-пассами. Иногда людей столько, как зимой в период катания.

- Мы специально приехали сюда не зимой и не в разгар сезона, а именно сейчас, - говорят мои попутчики по кабине канатной дороги - супружеская пара из Саратовской области. - На три дня. Все спокойно успеем посмотреть. Сейчас цены приятно удивляют - номер в сутки за двоих в отеле, где каждый номер по-разному украшен, обошелся нам в 1,4 тысячи. Правда, без питания, но при желании там можно позавтракать. Но это уж если совсем будет лень куда-то идти. Интереснее питаться в разных местах - получится этакий гастрономический туризм.

По словам председателя правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Натальи Косьминой, этот сезон в Сочи выдался неординарным и взбалмошным из-за введения с 1 августа обязательной вакцинации при заселении в объекты размещения.

- В Сочи цены всегда снижаются в конце августа - начале сентября, - объясняет она. - Так повелось. Это связано с тем, что родители собирают детей в школу и они начинают учебу. Цены становятся меньше за счет снижения спроса. Со второй декады сентября до 25-го числа они немного подрастают, а в октябре снова еще стремительнее идут на спад.

Несмотря на постпандемийный сезон, в Сочи по-прежнему любят посещать и иностранцы. На канатке встретила семейную пару из Индии. Они приехали с маленьким сыном Нирваном из Калькутты, где, по их словам, сложно найти нормальную работу, поэтому глава семьи сейчас трудится на судне в Архангельске. В отпуске остановились рядом с Олимпийским парком, а в горы приехали на экскурсию.

- Мы остались под приятным впечатлением от Сочи, - признается семейная пара. - Больше всего понравилась пышная природа. Сегодня небольшой туман, но погода не испортит такой красоты.

Как рассказали "РГ" в метеослужбе горного курорта "Роза Хутор", на протяжении предстоящей недели переменная облачность, возможны небольшие осадки и кратковременные грозовые явления. Температура на пике составляет от семи до 17 градусов тепла, на плато - 17-22 с колебаниями плюс-минус один-два градуса день ото дня.