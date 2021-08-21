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21.08.2021 15:40

Власти Ростова рассказали о компенсациях после пожара на Театралке

Текст: Леонид Федоров
Крупнейший пожар 21 августа 2017 года в районе Театральной площади Ростова (ровно четыре года назад) оставил без жилья десятки семей. Несмотря на то что большинство домов не были застрахованы, власти решили помочь гражданам и компенсировать им потери. Накануне в администрации города рассказали, на каком этапе находятся выплаты мер социальной поддержки, а также о планах по восстановлению территории.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

На самом деле, ситуация гораздо лучше, чем говорили некоторые скептики. Всего за финансовой помощью обратились 484 человека (223 семьи), все обращения граждан рассмотрены. 185 семей, в соответствии с постановлениями администрации города, уже получили деньги в полном объеме. Это свыше 370 миллионов рублей. Одна семья за помощью меры социальной поддержки не реализовала, если нескольким было отказано из-за несоответствия условиям выплат (например, у кого в собственности были еще иные жилые помещения, либо не было никаких документов, подтверждающих прописку и так далее).

Фото: Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону
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Размер социальной выплаты определялся, исходя из нормы в 33 квадратных метра общей площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан, 42 - на семью из двух человек и еще по 18 "квадратов" на каждого члена семьи при составе семьи три и более человек. К слову, сгоревшие кварталы руинами не останутся.

До конца года власти Ростова намерены внести изменения в Генплан и сделать эту территорию общественным пространством. В частности, от Театральной площади до набережной планируется сделать непрерывную пешеходную зону, с возведением пешеходного моста через улицу Закруткина. Ширина этой зоны составит от 40 до 60 метров.

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