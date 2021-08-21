Власти Ростова рассказали о компенсациях после пожара на Театралке

На самом деле, ситуация гораздо лучше, чем говорили некоторые скептики. Всего за финансовой помощью обратились 484 человека (223 семьи), все обращения граждан рассмотрены. 185 семей, в соответствии с постановлениями администрации города, уже получили деньги в полном объеме. Это свыше 370 миллионов рублей. Одна семья за помощью меры социальной поддержки не реализовала, если нескольким было отказано из-за несоответствия условиям выплат (например, у кого в собственности были еще иные жилые помещения, либо не было никаких документов, подтверждающих прописку и так далее).
Размер социальной выплаты определялся, исходя из нормы в 33 квадратных метра общей площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан, 42 - на семью из двух человек и еще по 18 "квадратов" на каждого члена семьи при составе семьи три и более человек. К слову, сгоревшие кварталы руинами не останутся.
До конца года власти Ростова намерены внести изменения в Генплан и сделать эту территорию общественным пространством. В частности, от Театральной площади до набережной планируется сделать непрерывную пешеходную зону, с возведением пешеходного моста через улицу Закруткина. Ширина этой зоны составит от 40 до 60 метров.