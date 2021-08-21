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21.08.2021 06:40
Рубрика: Общество

Можно ли приручить летучую мышь

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Летучие мыши считаются животными довольно умными. И социальными. О незаметных обитателях лесов и городов рассказывает "РГ" кандидат биологических наук, доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского государственного медицинского университета Мария Орлова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мария, знаю, что вы с мужем как бэтмены периодически спасаете летучих мышей в Тюмени…

Фото: Из личного архива Марии Орловой
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Мария Орлова: Мы оставили в МЧС свой номер, и когда спасателям звонят по поводу мышек в квартире, те направляют горожан к нам. Ежегодно лечим и выпускаем более 20 особей. Опыт нарабатывали постепенно. Я даже научилась ставить этим крохам размером семь сантиметров и весом 12 граммов уколы инсулиновым шприцем - в условиях передержки в неволе у рукокрылых нередок авитаминоз.

Но иногда даже и мы помочь не в силах. Недавно увезли трех мышей в центр реабилитации в Московском зоопарке. Они все родились в этом году. Было сомнение: смогут ли летать и ловить насекомых. Две смогли, а у одного малыша, оказывается, по какой-то причине не сформировался центр ультразвуковой локации. Он фактически слепоглухонемой: летает, но врезается в стены и окна, не способен контактировать ультразвуковыми сигналами с сородичами. Прогноз специалистов неутешительный: в природу выпускать нельзя, иначе погибнет.

Только сдали эту троицу, как нам опять подкинули "клиента". Мы обязательно даем им имена. Были у нас Надежда, Женя, Миграша…

Их можно приручить?

Мария Орлова: У летучих мышей относительно крупная мозговая капсула по сравнению с другими животными, даже по сравнению с крупными хищниками, что характеризует их интеллектуальный потенциал: приручаются они неплохо.

Крыланов в принципе часто держат в квартирах, причем они способны различать людей - хозяев уважают, а вот другим не позволяют к себе прикоснуться. Двухцветный кожан после нескольких дней в неволе радостно идет на руки, любит, когда его гладят, и после еды мурлычет как котенок.

Одни из наиболее интеллектуальных рукокрылых - вампиры. Именно они сейчас являются объектом пристального внимания ученых. А вообще все летучие мыши социальны, живут группами и активно контактируют друг с другом. Почти как люди.

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