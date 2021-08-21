Новости

Еврокомиссия заморозит помощь Афганистану в 1 миллиард евро 15:50
На перевале Дятлова у инструктора туристической группы случился инфаркт 15:35
Путин встретится с представителями "Единой России" 15:30
На Ставрополье изъяли партию незаконных сигарет на 70 млн рублей 15:25
Соболев не попал в стартовый состав "Спартака" в третьем матче подряд 15:17
В Бурятии задержали всех сбежавших из диспансера преступников 15:13
В самарском поселке от пала сухой травы загорелись 14 домов 15:11
Минстрой планирует к 2030 году обеспечить жильем льготников-очередников 15:10
Подавший сигнал бедствия самолет штатно сел в Шереметьево 15:05
Летящий из Волгограда в Москву самолет подал сигнал бедствия 14:34
В Екатеринбурге побит исторический температурный рекорд 14:17
К талибам присоединился брат президента Афганистана 14:15
Матч "Урал" - "Динамо" состоится в запланированное время 14:09
Джоли рассказала в первом посте в Instagram о судьбе афганской девочки 13:39
Официально: Ивлеева и Элджей развелись после двух лет брака 13:27
В Бурятии задержали двоих из семи сбежавших преступников 13:26
Презентация "Пушкинской карты" состоится в Москве 30 августа 13:23
МВД Бурятии разместило ориентировки на семерых сбежавших осужденных 13:03
В Поморье отремонтируют культурный центр, закрытый девять лет назад 12:45
В РК ответили на отказ Киева допустить спикера на "Крымскую платформу" 12:32
Посольство РФ выясняет мотивы сбежавшего в Японию россиянина 12:25
Татьяна Голикова поддержала проект реконструкции петровского бастиона 12:11
На Кубани в ликвидацию последствий циклона включились военные 11:49
Байден признался в неспособности вывезти всех американцев из Афганистана 11:26
Оперштаб: В Москве выявлено 1852 новых случая COVID-19 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
21.08.2021 15:35
Рубрика: Происшествия

На перевале Дятлова у инструктора туристической группы случился инфаркт

Текст: Юлия Резникова
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

На перевале Дятлова, примерно в 550 километрах от Екатеринбурга, где в начале в 1959 года погибла группа из девяти студентов, случилось ЧП - у инструктора, который сопровождал группу туристов к возвышенности, остановилось сердце. По информации KP.RU, к месту происшествия вылетел вертолет Центра медицины катастроф.

Фото: iStock
"Пропавшие" на перевале Дятлова туристы нашлись в Екатеринбурге

По предварительным данным МЧС, группа в этот момент добралась до спасательных модулей Европа-Азия. С 11.00 туристы стали рассылать сигнал SOS через GPS-трекер. К 13.50 к ним прибыл вертолет, на котором инструктора увезли в Краснотурьинскую горбольницу. Предварительный диагноз пострадавшего - острый коронарный синдром.

Туристы продолжили путь по маршруту, рассчитанному на четыре дня.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Тайны перевала Дятлова

Главное сегодня

Подавший сигнал бедствия самолет штатно сел в Шереметьево
За сутки в России подтверждена 21 000 случаев COVID-19 в 85 регионах
Посол РФ: Санкции США против "Северного потока-2" нарушают международное право
Минобороны: "Запад-2021" покажет НАТО бесполезность наращивания сил у границ РФ
Мошенники придумали схему с "бесплатной пиццей" от крупных банков
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории