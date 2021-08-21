На перевале Дятлова у инструктора туристической группы случился инфаркт

На перевале Дятлова, примерно в 550 километрах от Екатеринбурга, где в начале в 1959 года погибла группа из девяти студентов, случилось ЧП - у инструктора, который сопровождал группу туристов к возвышенности, остановилось сердце. По информации KP.RU, к месту происшествия вылетел вертолет Центра медицины катастроф.

По предварительным данным МЧС, группа в этот момент добралась до спасательных модулей Европа-Азия. С 11.00 туристы стали рассылать сигнал SOS через GPS-трекер. К 13.50 к ним прибыл вертолет, на котором инструктора увезли в Краснотурьинскую горбольницу. Предварительный диагноз пострадавшего - острый коронарный синдром.

Туристы продолжили путь по маршруту, рассчитанному на четыре дня.