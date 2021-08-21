Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил список лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Украины. В перечень включены еще более 70 человек, среди них глава МИД Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Всего в списке теперь 922 фамилии, в том числе внесенные туда уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты страны Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.