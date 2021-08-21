СМИ: Талибы представят новую систему управления Афганистаном

Движение "Талибан" (запрещено в России) готовится представить новую систему управления Афганистана в течение нескольких недель, сообщает Reuters.

"Новыми механизмами управления занимаются эксперты в юридической и религиозной сферах, а также специалисты в области международных отношений", - заявил представитель талибов на условиях анонимности. По его словам, движение сосредоточится на защите прав всего населения.

Между тем иностранные государства продолжают эвакуацию из Афганистана своих граждан и тех, кто сотрудничал с ними. После захвата власти талибы обещали всем амнистию. Несмотря на это, начали составлять так называемые "черные списки" афганцев, имеющих отношение к старому режиму, а также их пособников.

"Талибан" всего за несколько недель взял под контроль большую часть Афганистана, а 15 августа вошел в Кабул без боя. Президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, не допустить кровопролития.

При этом в стране действуют силы народного ополчения, в основном в северной провинции Панджшер. Там сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмад Шаха Масуда, и Амрулла Салех, первый вице-президент Афганистана, передает телеканал Euronews.