Талибы попросили Россию о посредничестве во внутриафганском диалоге

Движение "Талибан" (запрещено в России) обратилось за содействием к Москве по налаживанию политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"У нас сегодня был в посольстве высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, передать панджшерцам политический сигнал", - рассказал Жирнов.

Посол отметил, что провинция Панджшер остается единственным регионом, который не контролируют талибы. Там пытаются организовать "народное ополчение". По словам дипломата, в ущелье перебрался первый вице-президент Амрулла Салех, который провозгласил себя главой государства после бегства президента Ашрафа Гани. Там также находится сын бывшего полевого командира моджахедов Ахмад Масуд, который призвал западные страны помочь бойцам сопротивления оружием.