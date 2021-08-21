Терапевт объяснила, когда пора заканчивать дачный сезон

Пребывание в загородном доме в неподходящую погоду может плохо сказаться на здоровье, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Как считает медик, лучше заканчивать дачный сезон, когда в городе дали отопление, или при температуре воздуха ниже десяти градусов тепла.

"Главное - обращать внимание, насколько комфортно оставаться дома, особенно ночью. Нужно избегать переохлаждения во время сна", - рассказала специалист.

Низкая температура ночью и сквозняки, которые свойственны неутепленным дачным домам, могут привести к проблемам со здоровьем, причем, опасен даже разовый случай. Так, переохлаждение грозит развитием простуды и может стать причиной обострения многих хронических заболеваний.

"Это могут быть и заболевания почек - пиелонефрит, заболевания позвоночника - радикулит, остеохондроз, легочные заболевания - бронхиты, болезни суставов - артрозы, артриты. Все эти болезни могут выйти на передний план из-за переохлаждения", - рассказала Чернышова в беседе с телеканалом "Москва 24".

Согласно прогнозу синоптиков, ближайшая неделя в столице будет прохладной - ночью температура по области может опускаться ниже десяти градусов тепла.