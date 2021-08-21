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21.08.2021 18:45
Рубрика: Экономика

Тимофей Баженов прокомментировал новость о скрытых платежах Visa и MasterCard

Текст: Анна Полтавцева
Известный онлайн-магазин изменил правила оплаты за товары. С недавнего времени здесь введена двухпроцентная комиссия при оплате картами Visa и MasterCard. Без дополнительного обременения покупки можно оплатить с помощью российской карты "Мир", через SberPay, Систему быстрых платежей (СБП) или по QR-коду. Лидер общественного движения Тимофей Баженов обосновал нововведения в тарифной сетке интернет-ритейлера интересами покупателей.
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

"Я за прозрачность во всем. Нововведение известного маркетплейса как раз об этом - о прозрачности платёжных систем. Клиенты должны понимать, из чего складывается стоимость их покупки и иметь возможность выбора при оплате. Используя отечественные платежные системы, россияне смогут экономить на покупках", - сказал лидер общественного движения Тимофей Баженов.

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Международные платёжные системы предоставляют услуги по более высоким тарифам, чем отечественные. Соответственно перечисление денег за товары с использованием российской эквайринговой системы для покупателей выгоднее. Сетевой интернет-магазин лишь предоставил своим клиентам возможность выбора.

В интернет-магазине эквайринговая комиссия имела место и ранее. Но была скрыта в прайсовой цене товаров. Однако с 16 августа текущего года стоимость всего ассортимента, по словам представителя онлайн-ритейлера, была снижена на 2%. Это та сумма, что в дальнейшем будет снята с покупателя при оплате товаров посредством MasterCard или Visa. Оплата же покупок с использованием российского эквайринга совокупно сэкономит для клиентов маркетплейса порядка 40 миллионов рублей в день.

Оплата товаров и услуг через международные платёжные механизмы пока типична для большинства россиян. Поэтому новшества в системе оплаты покупок на одной из ведущих российских интернет-площадок вызвало активное обсуждение проблемы в социальных сетях. Клиенты маркетплейса возмущены как тем, что о нововведении они узнали после изменений условий оплаты покупок, так и скрытыми платежами онлайн-магазина. О них люди вообще не имели никакой информации.

За последние несколько лет международная платёжная система Visa в России уже неоднократно оказывалась в центре скандальных историй. Так в 2014 году после того как были введены санкции против России со стороны западных стран, Visa прервала обслуживание трансакций четырех российских банков. А спустя ещё четыре года указанная платёжная система прекратила в европейских странах поддержку авансированных биткоин-карт.

"Нам необходимо заранее позаботиться о том, чтобы средства россиян были застрахованы от действий и правил, которые диктуют западные компании. Переход на отечественные системы платежей для жителей нашей страны безопасен и позволяет экономить", - сказал в заключении Тимофей Баженов.

Руководством международной платежной системы Visa инициировано собственное расследование обоснованности установки комиссии при оплате покупок через зарубежный эквайринг.

Экономика Финансы

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