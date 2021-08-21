Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с РФ

Государственная пограничная служба Украины приступила к дополнительному укреплению границы с Россией.

"Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области", - говорится на официальном сайте ведомства.

В погранслужбе уточнили, что инженерная группа занимается обустройством заграждений в виде противотранспортных рвов на "потенциально опасных направлениях". Эти работы проводятся во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по защите государственных границ.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 19 августа 2021 года, в соответствии с которым правительству необходимо разработать и утвердить госпрограмму обустройства государственной границы и предусмотреть необходимые расходы в бюджете.

Кроме того, кабмин совместно с органами местного самоуправления должен за шесть месяцев провести инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы .

Напомним, в сентябре 2014 года премьер-министр Арсений Яценюк заявил о намерении построить стену на границе с Россией, которую он назвал "Европейским валом". Планировалось обустроить фортификационные сооружения на сумму порядка 8 миллиардов гривен. Позже бюджет проекта уменьшили до 4 миллиардов гривен. Госпогранслужба потратила на него уже примерно 800 миллионов гривен. По данным правоохранителей, часть средств ушла не по назначению, еще часть - разворовали. По делу проводятся два отдельных расследования, общий убыток оценивают в 100 миллионов гривен.