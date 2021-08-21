В Конгрессе США призвали объявить Байдену импичмент

Конгрессвумен из штата Джорджиа, республиканка Марджори Тейлор Грин, призвала объявить импичмент президенту Джо Байдену. В предложенных на рассмотрение Конгресса резолюциях говорится, что он якобы оставил десять тысяч американцев под властью радикального движения "Талибан" (запрещено в России), а также нарушил иммиграционное законодательство, допустив кризис на южной границе.

"За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент", - цитирует РИА Новости парламентария.

По оценкам экспертов, инициатива Грин имеет мало шансов на успех в Конгрессе, где обе палаты находятся под контролем Демократической партии.

Это уже не первая попытка конгрессвумен отстранить Байдена от власти. В январе текущего года она призвала объявить президенту импичмент, обвинив его в коррупции и злоупотреблении властью. При этом отмечалось, что он "позволил" своему сыну, Хантеру Байдену, "выкачивать наличные деньги у главных врагов Америки - России и Китая".

Хантер Байден в прошлом работал на иностранные компании, в том числе входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma, когда Байден был вице-президентом. В начале текущего года Хантер находится под следствием министерства юстиции, которое проверяло его финансы, включая некоторые китайские деловые операции, передает телеканал Fox News.