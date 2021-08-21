В посольстве РФ предвидели смену власти в Афганистане

Сотрудники посольства России в Афганистане еще в начале лета осознали, что останутся в Кабуле в случае смены власти в стране, сообщил посол Дмитрий Жирнов.

"Примерно с начала лета", - уточнил дипломат в ответ на вопрос издания Spiegel.

Посол также рассказал, что в толпе в аэропорту Кабула нет россиян. "Наши граждане ожидают возобновления коммерческих рейсов. По моей информации, через неделю сюда снова начнут летать обычные авиакомпании", - отметил Жирнов.

Между тем движение "Талибан" (запрещено в России) готовится представить новую систему управления Афганистана в течение нескольких недель. Механизмами управления занимаются эксперты в юридической и религиозной сфере, а также специалисты по международным отношениям, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.