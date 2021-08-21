В Роспотребнадзоре напомнили об опасности комариных укусов

Кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей ряда свойственных для России болезней. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре.

Помимо дирофилярий комары передают возбудителей туляремии, лихорадки Западного Нила, японского энцефалита, лихорадок, вызываемых вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита (лихорадки Инко, Тягиня, Хатанга), а также лихорадок Батаи, Синдбис, карельской, Леса Семлики, пишет ТАСС.

Также через комариные укусы могут передаваться болезни, нехарактерные для нашей страны. Это малярия, лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт и некоторые энцефалиты.

От ряда заболеваний можно защититься с помощью вакцинации. Кроме того, важно стараться снизить численность популяции кровососущих комаров, ограничивая возможности для их размножения. Например, на даче позаботиться о том, чтобы на территории не было открытых емкостей с водой, а в жилых домах осушать подвалы. Еще один важный элемент профилактики - установка сеток на окнах, а также применение репеллентов и других средства индивидуальной защиты.