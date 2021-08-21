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21.08.2021 06:10
Рубрика: Общество

Врач рекомендовала после COVID-19 есть специальные смеси

После COVID-19 у некоторых людей долго время отсутствует аппетит. Чтобы поддержать необходимый энергетический баланс в организме, следует принимать расфасованные небольшими порциями питательные смеси. Пьют их обычно через трубочку несколько раз в день, пишет РИА Новости.

Фото: Роман Соколов/ТАСС
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Эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова также посоветовала тем, у кого аппетит нормальный, принимать пищу три раза в день, при условии, что нет хронических заболеваний. Если же есть сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника, рефлюкс, сахарный диабет первого типа и другие патологии, необходимо придерживаться диеты.

По словам врача, не у всех после COVID-19 обязательно развивается гиповитаминоз. Но уровень полезных микронутриентов может снизиться, так как человек мало ест.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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