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Вышел трейлер хоррора Чарльза Бэнда "Оно знает, что ты одна"

Новости
    21.08.2021, 17:08
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Chris Alexander Фото: youtube.com/ Chris Alexander
Фото: youtube.com/ Chris Alexander

На YouTube появился трейлер нанобюджетного фильма ужасов сценариста и режиссера, редактора журнала Fangoria Криса Александра ("Кровь для Ирины", "Королева крови", "Женщина-вервольф", "Некрополис: Легион", "Кровавая династия", "Космический вампир") "Оно знает, что ты одна" (It Knows You're Alone).

Фото: kinopoisk.ru
Названа новая дата премьеры фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать"

Снято произведение, как видим, на умный холодильник, судя по всему. Продюсер - 69-летний гуру нишевого кино Чарльз Бэнд, и это его 313-й продюсерский проект, кстати.

Авторы заверяют, что воссоздали в своей вампуке атмосферу винтажных психоделических еврохорроров 70-х. Штош…

Синопсис. Натали (Брэнди Доули, "Кровавые мертвецы", эпизодическая стриптизерша из "Полярного" с Миккельсеном) обитает в одиночестве в саморазрушающейся постройке подле водных гладей - добровольно изолировавшись. И всё у нее пасторально. Но лишь до тех пор, как женщина находит на берегу выброшенный волнами Огромный Зловещий Морской Телефон. Приносит устройство домой… и зря! Ведь почти немедленно бедняжку приступают одолевать кошмары с участием призрачной дамы в черном! Паразитической сущности, взалкавшей Натали поработить - и тело её, и дух.

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