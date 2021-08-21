За сутки в России подтверждена 21 000 случаев COVID-19 в 85 регионах

Москва - 1852
Санкт-Петербург - 1665
Московская область - 1119
Свердловская область - 519
Нижегородская область - 502
Ростовская область - 490
Пермский край - 474
Воронежская область - 465
Красноярский край - 447
Самарская область - 442
Иркутская область - 402
Омская область - 390
Челябинская область - 382
Республика Крым - 359
Оренбургская область - 350
Ставропольский край - 349
Волгоградская область - 346
Хабаровский край - 312
Республика Башкортостан - 294
Ульяновская область - 291
Астраханская область - 289
Алтайский край - 270
Архангельская область - 269
Тюменская область - 264
Республика Коми - 261
Краснодарский край - 258
Саратовская область - 245
Приморский край - 244
Пензенская область - 240
Забайкальский край - 237
Вологодская область - 229
Севастополь - 227
Ленинградская область - 225
Липецкая область - 223
Удмуртская Республика - 220
Тверская область - 215
Ярославская область - 193
Республика Дагестан - 193
Владимирская область - 192
Брянская область - 191
Курская область - 188
Новосибирская область - 185
Кемеровская область - 182
Мурманская область - 181
Калининградская область - 178
Республика Карелия - 175
Чеченская Республика - 168
Республика Хакасия - 163
Ханты-Мансийский автономный округ - 163
Республика Саха (Якутия) - 147
Белгородская область - 145
Курганская область - 133
Амурская область - 132
Смоленская область - 131
Тульская область - 128
Ямало-Ненецкий автономный округ - 126
Новгородская область - 124
Ивановская область - 124
Калужская область - 121
Рязанская область - 121
Костромская область - 119
Кировская область - 118
Томская область - 114
Псковская область - 105
Республика Калмыкия - 103
Республика Бурятия - 103
Сахалинская область - 102
Орловская область - 101
Республика Тыва - 99
Тамбовская область - 92
Кабардино-Балкарская Республика - 90
Республика Чувашия - 78
Республика Северная Осетия-Алания - 73
Республика Ингушетия - 69
Республика Мордовия - 69
Республика Марий Эл - 61
Республика Адыгея - 60
Республика Татарстан - 53
Камчатский край - 52
Карачаево-Черкесская Республика - 52
Еврейская автономная область - 42
Республика Алтай - 42
Магаданская область - 27
Чукотский автономный округ - 16
Ненецкий автономный округ - 10
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 726 523 случая (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Москва 0,12%
Республика Бурятия 0,19%
Республика Алтай, Республика Татарстан 0,21%
Москва 55
Санкт-Петербург 38
Краснодарский край 34
Свердловская область 30
Пермский край 29
Ростовская область 28
Воронежская область 27
Нижегородская область 27
Тюменская область 26
Самарская область 22
Красноярский край 22
Алтайский край 21
Ставропольский край 19
Саратовская область 19
Иркутская область 19
Челябинская область 18
Республика Крым 16
Волгоградская область 15
Пензенская область 15
Ульяновская область 15
Удмуртская Республика 14
Владимирская область 13
Брянская область 12
Тверская область 11
Астраханская область 11
Республика Дагестан 11
Республика Башкортостан 11
Новосибирская область 11
Республика Чувашия 10
Липецкая область 9
Московская область 9
Тульская область 9
Мурманская область 9
Оренбургская область 9
Омская область 9
Республика Коми 8
Вологодская область 8
Республика Хакасия 8
Кемеровская область 7
Республика Саха (Якутия) 7
Рязанская область 6
Ярославская область 6
Чеченская Республика 6
Курганская область 6
Курская область 5
Карачаево-Черкесская Республика 5
Ямало-Ненецкий автономный округ 5
Калужская область 4
Республика Карелия 4
Севастополь 4
Кабардино-Балкарская Республика 4
Республика Татарстан 4
Забайкальский край 4
Приморский край 4
Ивановская область 3
Тамбовская область 3
Псковская область 3
Республика Адыгея 3
Республика Ингушетия 3
Ханты-Мансийский автономный округ 3
Белгородская область 2
Архангельская область 2
Ленинградская область 2
Республика Мордовия 2
Магаданская область 2
Хабаровский край 2
Сахалинская область 2
Костромская область 1
Орловская область 1
Смоленская область 1
Республика Калмыкия 1
Кировская область 1
Республика Алтай 1
Республика Бурятия 1
За весь период по России умерло 175 282 человека.
Москва 2544
Санкт-Петербург 1823
Московская область 1781
Нижегородская область 520
Пермский край 503
Свердловская область 475
Республика Крым 465
Красноярский край 461
Иркутская область 426
Чеченская Республика 410
Смоленская область 375
Волгоградская область 318
Хабаровский край 317
Ростовская область 303
Псковская область 301
Челябинская область 291
Ханты-Мансийский автономный округ 290
Оренбургская область 285
Севастополь 284
Приморский край 276
Республика Башкортостан 271
Брянская область 265
Пензенская область 243
Удмуртская Республика 238
Вологодская область 225
Белгородская область 213
Омская область 213
Ставропольский край 212
Забайкальский край 212
Самарская область 211
Республика Саха (Якутия) 210
Воронежская область 197
Липецкая область 193
Саратовская область 192
Кемеровская область 187
Республика Карелия 186
Республика Дагестан 185
Ульяновская область 183
Республика Хакасия 182
Тюменская область 167
Республика Коми 159
Калининградская область 157
Владимирская область 154
Архангельская область 153
Ямало-Ненецкий автономный округ 153
Алтайский край 153
Тверская область 150
Ярославская область 147
Тамбовская область 146
Костромская область 129
Астраханская область 125
Ивановская область 123
Новосибирская область 122
Республика Калмыкия 118
Тульская область 115
Новгородская область 114
Ленинградская область 104
Республика Ингушетия 103
Сахалинская область 97
Курская область 96
Рязанская область 94
Калужская область 89
Кабардино-Балкарская Республика 88
Кировская область 86
Орловская область 84
Курганская область 84
Краснодарский край 78
Республика Тыва 75
Мурманская область 74
Республика Чувашия 70
Амурская область 65
Республика Марий Эл 64
Томская область 56
Республика Мордовия 53
Республика Бурятия 47
Республика Алтай 45
Республика Адыгея 44
Карачаево-Черкесская Республика 43
Республика Северная Осетия - Алания 39
Республика Татарстан 32
Магаданская область 21
Ненецкий автономный округ 20
Еврейская автономная область 19
Камчатский край 18
Чукотский автономный округ 8
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 004 052