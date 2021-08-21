За сутки в России подтверждена 21 000 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 21000 COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое Москва - 1852 Санкт-Петербург - 1665 Московская область - 1119 Свердловская область - 519 Нижегородская область - 502 Ростовская область - 490 Пермский край - 474 Воронежская область - 465 Красноярский край - 447 Самарская область - 442 Иркутская область - 402 Омская область - 390 Челябинская область - 382 Республика Крым - 359 Оренбургская область - 350 Ставропольский край - 349 Волгоградская область - 346 Хабаровский край - 312 Республика Башкортостан - 294 Ульяновская область - 291 Астраханская область - 289 Алтайский край - 270 Архангельская область - 269 Тюменская область - 264 Республика Коми - 261 Краснодарский край - 258 Саратовская область - 245 Приморский край - 244 Пензенская область - 240 Забайкальский край - 237 Вологодская область - 229 Севастополь - 227 Ленинградская область - 225 Липецкая область - 223 Удмуртская Республика - 220 Тверская область - 215 Ярославская область - 193 Республика Дагестан - 193 Владимирская область - 192 Брянская область - 191 Курская область - 188 Новосибирская область - 185 Кемеровская область - 182 Мурманская область - 181 Калининградская область - 178 Республика Карелия - 175 Чеченская Республика - 168 Республика Хакасия - 163 Ханты-Мансийский автономный округ - 163 Республика Саха (Якутия) - 147 Белгородская область - 145 Курганская область - 133 Амурская область - 132 Смоленская область - 131 Тульская область - 128 Ямало-Ненецкий автономный округ - 126 Новгородская область - 124 Ивановская область - 124 Калужская область - 121 Рязанская область - 121 Костромская область - 119 Кировская область - 118 Томская область - 114 Псковская область - 105 Республика Калмыкия - 103 Республика Бурятия - 103 Сахалинская область - 102 Орловская область - 101 Республика Тыва - 99 Тамбовская область - 92 Кабардино-Балкарская Республика - 90 Республика Чувашия - 78 Республика Северная Осетия-Алания - 73 Республика Ингушетия - 69 Республика Мордовия - 69 Республика Марий Эл - 61 Республика Адыгея - 60 Республика Татарстан - 53 Камчатский край - 52 Карачаево-Черкесская Республика - 52 Еврейская автономная область - 42 Республика Алтай - 42 Магаданская область - 27 Чукотский автономный округ - 16 Ненецкий автономный округ - 10 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 726 523 случая (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки Москва 0,12% Республика Бурятия 0,19% Республика Алтай, Республика Татарстан 0,21% За последние сутки подтверждено 797 смертей Москва 55 Санкт-Петербург 38 Краснодарский край 34 Свердловская область 30 Пермский край 29 Ростовская область 28 Воронежская область 27 Нижегородская область 27 Тюменская область 26 Самарская область 22 Красноярский край 22 Алтайский край 21 Ставропольский край 19 Саратовская область 19 Иркутская область 19 Челябинская область 18 Республика Крым 16 Волгоградская область 15 Пензенская область 15 Ульяновская область 15 Удмуртская Республика 14 Владимирская область 13 Брянская область 12 Тверская область 11 Астраханская область 11 Республика Дагестан 11 Республика Башкортостан 11 Новосибирская область 11 Республика Чувашия 10 Липецкая область 9 Московская область 9 Тульская область 9 Мурманская область 9 Оренбургская область 9 Омская область 9 Республика Коми 8 Вологодская область 8 Республика Хакасия 8 Кемеровская область 7 Республика Саха (Якутия) 7 Рязанская область 6 Ярославская область 6 Чеченская Республика 6 Курганская область 6 Курская область 5 Карачаево-Черкесская Республика 5 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 Калужская область 4 Республика Карелия 4 Севастополь 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Республика Татарстан 4 Забайкальский край 4 Приморский край 4 Ивановская область 3 Тамбовская область 3 Псковская область 3 Республика Адыгея 3 Республика Ингушетия 3 Ханты-Мансийский автономный округ 3 Белгородская область 2 Архангельская область 2 Ленинградская область 2 Республика Мордовия 2 Магаданская область 2 Хабаровский край 2 Сахалинская область 2 Костромская область 1 Орловская область 1 Смоленская область 1 Республика Калмыкия 1 Кировская область 1 Республика Алтай 1 Республика Бурятия 1 За весь период по России умерло 175 282 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 647 человек Москва 2544 Санкт-Петербург 1823 Московская область 1781 Нижегородская область 520 Пермский край 503 Свердловская область 475 Республика Крым 465 Красноярский край 461 Иркутская область 426 Чеченская Республика 410 Смоленская область 375 Волгоградская область 318 Хабаровский край 317 Ростовская область 303 Псковская область 301 Челябинская область 291 Ханты-Мансийский автономный округ 290 Оренбургская область 285 Севастополь 284 Приморский край 276 Республика Башкортостан 271 Брянская область 265 Пензенская область 243 Удмуртская Республика 238 Вологодская область 225 Белгородская область 213 Омская область 213 Ставропольский край 212 Забайкальский край 212 Самарская область 211 Республика Саха (Якутия) 210 Воронежская область 197 Липецкая область 193 Саратовская область 192 Кемеровская область 187 Республика Карелия 186 Республика Дагестан 185 Ульяновская область 183 Республика Хакасия 182 Тюменская область 167 Республика Коми 159 Калининградская область 157 Владимирская область 154 Архангельская область 153 Ямало-Ненецкий автономный округ 153 Алтайский край 153 Тверская область 150 Ярославская область 147 Тамбовская область 146 Костромская область 129 Астраханская область 125 Ивановская область 123 Новосибирская область 122 Республика Калмыкия 118 Тульская область 115 Новгородская область 114 Ленинградская область 104 Республика Ингушетия 103 Сахалинская область 97 Курская область 96 Рязанская область 94 Калужская область 89 Кабардино-Балкарская Республика 88 Кировская область 86 Орловская область 84 Курганская область 84 Краснодарский край 78 Республика Тыва 75 Мурманская область 74 Республика Чувашия 70 Амурская область 65 Республика Марий Эл 64 Томская область 56 Республика Мордовия 53 Республика Бурятия 47 Республика Алтай 45 Республика Адыгея 44 Карачаево-Черкесская Республика 43 Республика Северная Осетия - Алания 39 Республика Татарстан 32 Магаданская область 21 Ненецкий автономный округ 20 Еврейская автономная область 19 Камчатский край 18 Чукотский автономный округ 8 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 004 052