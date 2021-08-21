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21.08.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждена 21 000 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 21000 COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое

Москва - 1852

Санкт-Петербург - 1665

Московская область - 1119

Свердловская область - 519

Нижегородская область - 502

Ростовская область - 490

Пермский край - 474

Воронежская область - 465

Красноярский край - 447

Самарская область - 442

Иркутская область - 402

Омская область - 390

Челябинская область - 382

Республика Крым - 359

Оренбургская область - 350

Ставропольский край - 349

Волгоградская область - 346

Хабаровский край - 312

Республика Башкортостан - 294

Ульяновская область - 291

Астраханская область - 289

Алтайский край - 270

Архангельская область - 269

Тюменская область - 264

Республика Коми - 261

Краснодарский край - 258

Саратовская область - 245

Приморский край - 244

Пензенская область - 240

Забайкальский край - 237

Вологодская область - 229

Севастополь - 227

Ленинградская область - 225

Липецкая область - 223

Удмуртская Республика - 220

Тверская область - 215

Ярославская область - 193

Республика Дагестан - 193

Владимирская область - 192

Брянская область - 191

Курская область - 188

Новосибирская область - 185

Кемеровская область - 182

Мурманская область - 181

Калининградская область - 178

Республика Карелия - 175

Чеченская Республика - 168

Республика Хакасия - 163

Ханты-Мансийский автономный округ - 163

Республика Саха (Якутия) - 147

Белгородская область - 145

Курганская область - 133

Амурская область - 132

Смоленская область - 131

Тульская область - 128

Ямало-Ненецкий автономный округ - 126

Новгородская область - 124

Ивановская область - 124

Калужская область - 121

Рязанская область - 121

Костромская область - 119

Кировская область - 118

Томская область - 114

Псковская область - 105

Республика Калмыкия - 103

Республика Бурятия - 103

Сахалинская область - 102

Орловская область - 101

Республика Тыва - 99

Тамбовская область - 92

Кабардино-Балкарская Республика - 90

Республика Чувашия - 78

Республика Северная Осетия-Алания - 73

Республика Ингушетия - 69

Республика Мордовия - 69

Республика Марий Эл - 61

Республика Адыгея - 60

Республика Татарстан - 53

Камчатский край - 52

Карачаево-Черкесская Республика - 52

Еврейская автономная область - 42

Республика Алтай - 42

Магаданская область - 27

Чукотский автономный округ - 16

Ненецкий автономный округ - 10

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 726 523 случая (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

Москва 0,12%

Республика Бурятия 0,19%

Республика Алтай, Республика Татарстан 0,21%

За последние сутки подтверждено 797 смертей

Москва  55

Санкт-Петербург 38

Краснодарский край 34

Свердловская область 30

Пермский край 29

Ростовская область 28

Воронежская область 27

Нижегородская область 27

Тюменская область 26

Самарская область 22

Красноярский край 22

Алтайский край  21

Ставропольский край 19

Саратовская область 19

Иркутская область 19

Челябинская область 18

Республика Крым 16

Волгоградская область 15

Пензенская область 15

Ульяновская область 15

Удмуртская Республика 14

Владимирская область 13

Брянская область 12

Тверская область 11

Астраханская область 11

Республика Дагестан 11

Республика Башкортостан 11

Новосибирская область 11

Республика Чувашия 10

Липецкая область 9

Московская область 9

Тульская область 9

Мурманская область 9

Оренбургская область 9

Омская область  9

Республика Коми 8

Вологодская область 8

Республика Хакасия 8

Кемеровская область 7

Республика Саха (Якутия) 7

Рязанская область 6

Ярославская область 6

Чеченская Республика 6

Курганская область 6

Курская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Калужская область 4

Республика Карелия 4

Севастополь 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Татарстан 4

Забайкальский край 4

Приморский край 4

Ивановская область 3

Тамбовская область 3

Псковская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Ингушетия 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Белгородская область 2

Архангельская область 2

Ленинградская область 2

Республика Мордовия 2

Магаданская область 2

Хабаровский край 2

Сахалинская область 2

Костромская область 1

Орловская область 1

Смоленская область 1

Республика Калмыкия 1

Кировская область 1

Республика Алтай 1

Республика Бурятия 1

За весь период по России умерло 175 282 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 647 человек

Москва 2544

Санкт-Петербург 1823

Московская область 1781

Нижегородская область 520

Пермский край 503

Свердловская область 475

Республика Крым 465

Красноярский край 461

Иркутская область 426

Чеченская Республика 410

Смоленская область 375

Волгоградская область 318

Хабаровский край 317

Ростовская область 303

Псковская область 301

Челябинская область 291

Ханты-Мансийский автономный округ 290

Оренбургская область 285

Севастополь 284

Приморский край 276

Республика Башкортостан 271

Брянская область 265

Пензенская область 243

Удмуртская Республика 238

Вологодская область 225

Белгородская область 213

Омская область 213

Ставропольский край 212

Забайкальский край 212

Самарская область 211

Республика Саха (Якутия) 210

Воронежская область 197

Липецкая область 193

Саратовская область 192

Кемеровская область 187

Республика Карелия 186

Республика Дагестан 185

Ульяновская область 183

Республика Хакасия 182

Тюменская область 167

Республика Коми 159

Калининградская область 157

Владимирская область 154

Архангельская область 153

Ямало-Ненецкий автономный округ 153

Алтайский край  153

Тверская область 150

Ярославская область 147

Тамбовская область 146

Костромская область 129

Астраханская область 125

Ивановская область 123

Новосибирская область 122

Республика Калмыкия 118

Тульская область 115

Новгородская область 114

Ленинградская область 104

Республика Ингушетия 103

Сахалинская область 97

Курская область 96

Рязанская область 94

Калужская область 89

Кабардино-Балкарская Республика 88

Кировская область 86

Орловская область 84

Курганская область 84

Краснодарский край 78

Республика Тыва 75

Мурманская область 74

Республика Чувашия 70

Амурская область 65

Республика Марий Эл 64

Томская область 56

Республика Мордовия 53

Республика Бурятия 47

Республика Алтай 45

Республика Адыгея 44

Карачаево-Черкесская Республика 43

Республика Северная Осетия - Алания 39

Республика Татарстан 32

Магаданская область 21

Ненецкий автономный округ 20

Еврейская автономная область 19

Камчатский край 18

Чукотский автономный округ 8

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 004 052

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