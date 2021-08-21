Захарова предупредила о жестком ответе России на санкции США

Давить на Россию бесполезно, а ответ российской стороны, как всегда, будет жестким и адекватным на мнимое отравление Навального, устроенное западными спецслужбами, вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте "Северный поток-2", заявила официальный представитель МИД РФ Мария.

По ее словам, делается это на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями, и выглядит жалко и обреченно. Что свидетельствует о неспособности Вашингтона отказаться от "высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью".

Москва рассматривает враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе, говорится в комментарии МИД РФ.